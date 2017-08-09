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Türkiye, sağlık turizminde ilk 5'e girdi

Hürriyet Haber
09 Ağustos 2017 - 15:04Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:05

SAĞLIK Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyanın ilk 5 ülkesi içinde olduğunu söyledi. Şahin, "Uluslararası tüm rakiplere ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin bu alandaki gelişmesi engel tanımıyor" dedi. Sağlık turizmine yönelik dünya çapında yapılan yatırım ve tanıtımların iyi sonuçlar verdiğine işaret eden Dr. Şahin, “Tedavi amaçlı gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor. Türkiye sağlık turizminde dünyanın ilk 5 ülkesi içerisine girdi" diye konuştu.

Turizmde yaşanan düşüşün sağlık turizmi ile aşılabileceğinin altını çizen Dr. Şahin, “Bugün sağlık turizmi dediğimizde gelen turistin ülkemize bıraktığı döviz kişi başı yaklaşık 8 ila 10 bin dolar arasındadır. Hem nitelik hem de nicelik anlamında şehir hastanelerine gelecek sağlık turistleri ile ülkemiz önemli sayılacak bir döviz girdisine sahip olacaktır” diye ekledi.

 EYLÜL EKİM TERCİH EDİLEN AYLAR

Geçen yıl sağlık turizminden 5 milyar doların üzerinde gelir geldiğini hatırlatan Dr. Şahin, “Bu sene bu rakamlarında üzerine çıkılacaktır" dedi. Sağlık Turistlerinin tercih ettiği başlıca illerin ise İstanbul, Antalya, Adana, İzmir, Bursa olduğunu kaydeden Şahin, sağlık turizmi için tercih edilen ayların ise genellikle Eylül ve Ekim ayı olduğunu belirtti.

 DÜNYADA İLK SIRALARDAYIZ

Sağlık turistinin, tatilciden 10 kat fazla harcama yaptığına dikkat çeken Dr. Şahin, “Bugün sağlık turizmi için gelen bir turist 10 bin dolar arasında döviz bırakıyor" dedi. Dr. Şahin, "Dünya Sağlık Turizmi Konseyi değerlendirmesinde sağlık turizminde dünyada ilk sıralardayız" diye vurguladı.

 2023 HEDEFİ 20 MiLYAR DOLAR

Şehir hastanelerinin hizmet vermeye başlamasıyla beraber sağlık turizminde hedef büyüttüklerini anlatan Dr. Şahin, “gelecek yıl için beklentimiz 1 milyon turistle 10 milyar dolar. 2023’te bu rakamı 2 milyona çıkararak sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Etiketler: Sağlık , sağlık turizmi , Turist
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