Türkiye Sağlık Enstitüleri memur alımı - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 21 personel alıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın memur alımı yapacağını açıklamasının ardından, 21 memur istihdam edecek kurum, merak içinde bekleyen adaylar için, başvurunun detaylarını açıkladı. Peki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 21 memur alımını nasıl yapacak? Adaylar ilana nasıl başvuru yapabilecek? Başvuru yapmak için hangi şartları taşıyor olmak gerekli? İşte, ilana başvurmak isteyen vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları...

TÜSEB HANGİ POZİSYONLARA MEMUR ALINACAK?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilana göre kurum, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 21 memur alımı yapacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar ise şunlar;

Büro Memuru (Genel) 11 kişi

Sekreter: 4 kişi,

Bilgisayar Programcısı 2 kişi

Mütercim 2 kişi

Ekonometrist 1 kişi

Makam Şoförü 1 kişi

TÜSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinde adaylara duyuruldu. Fakat TÜSEB personel alımlarının Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapacağını açıkladı.

21 Şubat tarihine kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olan başvurular, internetten yapılacağı gibi Türkiye İş Kurumu müdürlükleri aracılığıyla da yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu'nda yayınlanan ilanda başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Başvuru yapacak kişilerin 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 60 puan almış olmaları talep edildi. Ayrıca TÜSEB tarafından alım yapılacağı açıklanan kadrolara başvuru şartları arasında, Sekreter (Yönetici Sekreter / Asistan), Mütercim ve Ekonometrist kadroları için YDS şartı aranmazken Büro Memuru kadrosuna başvuru yapacak kişilerde YDS puanı şartı aranıyor.

HANGİ KADROYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Makam Şoförü Kadrosu için: en az lise ve dengi okuldan mezun olmak

Bilgisayar Programcısı Kadrosu için: Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak

Sekreter (Yönetici Sekreter / Asistan) Kadrosu için: Herhangi bir lisans programından mezun olmak

Mütercim Kadrosuna için: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmaları isteniyor.

Ekonometrist Kadrosuna için: Başvuru yapacak adayların Ekonometri bölümü mezunu olması gerekiyor.

Büro Memuru Kadrosu için: Adayların Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Veterinerlik, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ait bölümlerin birinden mezun olmaları istendi