Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı yapacak.. İşte başvuru şartları

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 12'nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 23/01/2018 tarihli ve E.114 sayılı Oluruna istinaden 21 işçi personel alımı için açıktan atama izni verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 05/02/2018 tarihli ve E.183 sayılı yazımız ile iş gücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 12/02/2018 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 21 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğü tarafından, 12/02/2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir