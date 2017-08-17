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    Türkiye, Rusya ve İran 'çatışmasız bölge' için çalışıyor

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 17:04Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 17:05

    Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran’dan uzmanların İdlib’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalıştığını belirtti.

    Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Zaharova, ”Astana üçlüsü uzmanları İdlib’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor” dedi.

    Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”4 Mayıs Memorandumu ile Amman ve Kahire’de varılan uzlaşmalar çerçevesinde Rusya’nın askeri polis birliklerinin çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarında yerleştirilmesi dahil olmak üzere atılan somut adımlar insani yardımın sağlanmasının iyileşmesini ve Suriye toplumunda güven köprülerinin kurulmasını sağlayacak” diye konuştu.

    Bilindiği üzere Rusya, İran ve Türkiye’nin heyetleri Mayıs ayında Astana’da düzenlenen görüşmelerde Suriye’de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

     

    Etiketler: Türkiye , Rusya , İran , çatışmasızlık bölgesi
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