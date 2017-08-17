Türkiye, Rusya ve İran 'çatışmasız bölge' için çalışıyor

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Zaharova, ”Astana üçlüsü uzmanları İdlib’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması üzerinde çalışıyor” dedi.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ”4 Mayıs Memorandumu ile Amman ve Kahire’de varılan uzlaşmalar çerçevesinde Rusya’nın askeri polis birliklerinin çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarında yerleştirilmesi dahil olmak üzere atılan somut adımlar insani yardımın sağlanmasının iyileşmesini ve Suriye toplumunda güven köprülerinin kurulmasını sağlayacak” diye konuştu.

Bilindiği üzere Rusya, İran ve Türkiye’nin heyetleri Mayıs ayında Astana’da düzenlenen görüşmelerde Suriye’de 4 çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.