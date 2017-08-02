Türkiye rekor kırdı! Zirvede Almanya

TÜRKİYE ekonomisi yılın üçüncü çeyreğine hızlı bir başlangıç yaptı. Ekonomik büyümeye en önemli desteği veren ihracat bu yıl temmuzda yüzde 31.2 artarak son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2’nci performansını gösterdi. 11.4 milyar dolara yükselen ihracat tarihinin de en yüksek üçüncü artışını yakaladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybecki, “İhracatın büyümeye katkı verdiği ortamı bozmayacağız, bozdurmayacağız. İkinci çeyrekte yüzde 5’in üzerinde, üçüncü çeyrekte ihracatın destek vermesiyle yüzde 7’nin üzerinde büyüme bekliyoruz” dedi. Bu rekorun arkasında ise hem Avrupa ülkelerine yapılan ihracattaki yükseliş ile o yükselişin de nedeni olan otomotiv sektörünün olağanüstü performansı bulunuyor.

Ayrıca geçen yıl temmuzda hem Ramazan Bayramı tatili nedeniyle iş gününün az olması, hem de 15 Temmuz darbe girişiminin sınırlı etkisi ihracatın yüzde 18.7 düşmesine neden olmuştu. Bu yıl hem iş gününün tam olması hem de özellikle Avrupa’ya yapılan ihracat ile otomotivdeki ivmeli ihracat yükselişi rekoru getirdi. Son dönemde ambargo nedeniyle Türkiye’den ithalatını artıran Katar’a yapılan ihracatta da gözle görülür yükseliş yaşandı. Katar’a ihracat yüzde 171.2 artarak 48.1 milyon dolara çıktı.

ALMANYA ZİRVEDE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Avrupa’da Almanya’ya yüzde 28.1, İngiltere’ye yüzde 37, İspanya’ya yüzde 60 ihracat artışı dikkat çekti. Almanya ile son günlerde yaşanan gerilimlere rağmen ihracatın sekteye uğramadığı görüldü. Son yıllarda sorun yaşanan ülkelerden Irak’a ihracattaki artış ise yüzde 55.8’i buldu. Verilere göre ilk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV SIRTLADI

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 95.7 ile Rusya’ya kaydedilirken, tek düşüş yaşanan ülke Mısır oldu. Mısır’a ihracattaki gerilemede kimya sektöründeki düşüş etkili oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ise ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. Sektör, ilk yedi ayda 193 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora da imza attı. Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında yüzde 41.1’lik artışla ulaştığı 2 milyar 433 milyon 838 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. Bunu 1 milyar 482 milyon 981 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 190 milyon 293 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Verileri Manisa’da açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ihracatta 2010 yılının başından bu yana yüzde 30’luk artış oranının aşıldığı sadece iki ay olduğunun altını çizerek, “2011 Ağustos haricinde bir de 2010 Mayıs ayında yüzde 33.4’lük bir artış kaydetmiştik. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. 15 Temmuz’dan sonra ne demiştik: ‘Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor’. Biz büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. TİM verilerine göre Kasım ayından bu yana, yani tam 9 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017’nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı” diye konuştu.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERİLİM ETKİLEMEDİ

İHRACAT pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya ihracat yüzde 28.2; İngiltere’ye yüzde 37; İtalya’ya yüzde 27.9; Irak’a yüzde 55.7 ve ABD’ye yüzde 48.3 arttı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28.2’lik ihracat artışıyla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti. Sayın Bakanımızın da dediği gibi; iki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi” dedi.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 29.1 ARTTI

ÜLKE grubu bazında AB’ye ihracat, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.1 artarken, AB’nin toplam ihracattaki payı yüzde 51.1 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 46.1; Ortadoğu’ya yüzde 33.9; Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 44.1; Uzakdoğu’ya ise yüzde 25.1 arttı. İlk yedi ayda ihracat AB’ye 4.3 milyar dolar artış kaydetti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜRÜZ

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, büyümenin yüzde 5,5 üzerindeki ortalamaya oturması için ellerindeki en önemli enstrümanın ihracat ve ihracata dayalı büyüme olduğunu ifade etti. Geçen senenin son çeyreğinde yakalanan performansın bunun öncüsü ve habercisi olduğunu vurgulayan Zeybekci, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme yakalandığını ve bunun yüzde 2,2’sinin ihracattan geldiğini söyledi. Zeybekci, ikinci çeyrek büyüme rakamlarının gelmeye başladığını, bu dönemde de ihracatın büyümeye net katkısının süreceğinin altını çizdi. İkinci çeyrekte de yüzde 5’in üzerinde büyüme beklediklerini belirten Zeybekci, şunları kaydetti: “Yüzde 5’in oldukça üzerinde de gelebilir. Ama asıl önemli olan, üçüncü çeyrekte, yine ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesiyle yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Oldukça üzerinde bekliyoruz. Çünkü maalesef geçen sene bu işgal ve ihanet girişiminden sonra, üçüncü çeyrekteki eksi baz etkisiyle yüzde 7’nin oldukça üzerinde bir büyümeyi, yine ihracatın büyümeye net katkısı ile yakalayacağız. İnşallah dördüncü çeyrekte de yüzde 5 ve üzerinde bir büyüme ile 2017 yılı, Türkiye’nin ekonomik büyüme, sanayileşme, kalkınma ve yeniden kendine gelme anlamında da bir silkiniş, yeniden bir uyanış, yeniden o 2023, 2033, 2043, 2053 hedeflerine doğru, Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyet hedeflerine doğru yolculuğa çıkış hedefimiz olacak. 2017 yılı yeniden başlangıç yılı olacak.”