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‘Türkiye radarınızda değilse önemli hata’

Rifat BAŞARAN/MÜNİH
26.01.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

TEMSA İş Makinaları ile Amerika’nın pazar lideri ve Avrupa’nın 4.istif ve depo ekipmanları üreticisi Crown’ın geçen yıl imzaladığı distribütörlük anlaşmasının birinci yılında, firmanın Almanya’ın Münih şehrindeki Genel Merkezi ve Roding’deki fabrikası Türk gazetecilere tanıtıldı.

Crown Avrupa Başkan Yardımcısı Ken Dufford, “Türkiye gelişen bir pazar ve bizim için de bölge olarak çok büyük önem taşıyor. Eğer bu bölgede büyümeyi hedefleyen bir şirketseniz ve Türkiye’yi radarınıza almadıysanız önemli bir hata yapıyorsunuz demektir. Burada doğru işbirliğimiz ile bir adım önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sabancı Holding’in gücü ve Temsa İş Makinaları’nın profesyonel iş yapış şekliyle emin adımlarla büyüyeceğiz. Şu an için hedefimizde Türkiye’de üretim yapmak yok ancak pazar ihtiyacı olursa düşünebiliriz” dedi.

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise “Endüstriyel pazarda bir ürün tedarikçisi olarak değil, depolar için çözüm sağlayıcısı olarak anılmak istiyoruz” dedi. Temsa İş Makinaları Endüstriyel Ürünler Satış Grup Müdürü Bülent Beleda, “Depolarda doğru ürünlerin kullanılmaması sonucu hem zaman ve hem de bütçe kaybı yaşanıyor. Kayıpları tasarrufa çevireceğiz” dedi.

 

Etiketler: gazetehaberleri
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