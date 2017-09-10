‘Türkiye politikasının analizini yapmalıyız’

Almanya’da pazar günleri yayınlanan Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesine konuşan Merkel, “Ekim ayında toplanacak Avrupa Konseyi’nde Türkiye ile ilgili politikamızın analizini yapmalıyız. Ben, üye ülkeler olarak bu konuda çatışma içine gireceğimizi sanmıyorum. Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklu bulunmaları sırasında yaşadıklarını çok ağır ve kabul edilemez. Türkiye hızla Avrupa’dan ve Avrupa’nın değerlerinden uzaklaşıyor. Özellikle iki konuyu dikkate alacağız. Biri Gümrük Birliği’nin genişlememesini görüşeceğiz. İkincisi ise Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin durdurulmasının veya tamamen bitirilmesinin kararını vereceğiz. Atacağımız adımları akılıca düşünmeliyiz. Masada birçok opsiyon var” dedi.

SPD LİDERİ TEPKİLİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Almanya’ya yönelik seyahat uyarısıyla ilgili federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz sert tepki gösterdi. Schulz “Almanya, Türkiye’den gelecek aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir” dedi. Federal Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier de, “Almanya’ya karşı Türkiye’nin yaptığı seyahat uyarısı kötü bir fıkra” ifadesini kullandı.