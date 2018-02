‘Türkiye outlet mantığını hala keşfedemedi’

Outlet AVM’ler marka ve ucuz giyinmek isteyenlerin adresi. Ünlü markaların kıyafetlerinin uygun fiyatlara satıldığı Outlet AVM’lerde kanunlar çerçevesinde yüzde 70 outlet ürün satılırken, yüzde 30 da sezon ürünler satılıyor.

Bu sayede de tüketiciler ünlü markalı ürünleri oldukça uygun fiyatlara kolay bir şekilde bulabiliyor. Sezonluk mağazaların satışlarının olumsuz etkilenmemesi için ise outlet AVM’ler genellikle şehir dışına ancak ulaşımı oldukça kolay yerlere konumlandırılıyor. Bu AVM’lerde her markanın kendi outlet mağazası olabildiği gibi, birden fazla ürünü satan departman mağazalarının da outlet mağazaları bulunabiliyor.

İLERLENMESİ GEREKİYOR

Outlet mantığı genel olarak Türkiye’de henüz gelişmemiş ama çok doğru bir fikir olduğunun altını çizen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu outlet AVM’lerle ilgili şöyle konuştu: “Doğru bir fikir olmasının iki temel sebebi var. Birincisi markaları korumak. Eğer marka değerlerinizi korumak istiyorsanız markanızı dışarıda işportaya düşürmemeniz lazım. Yani ürününüz sizin satıştan sonra illa ki sezon sonuna kalan bir stoğunuz oluyor. Markalar bu stokları daha düşük pazarlara veriyorlar gözlerini kapatıyor birçok marka buna ancak markaya büyük zararlar veriyor. Dünya bunu outletler ve outlet konseptlerle çözdü. İkinci olarak da Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası ve alım gücü haritasına baktığımız zaman düşük fiyat grubunda çok büyük bir pazar var Türkiye’de. O pazarı kimse organize olarak kullanmıyor şu anda. Sürekli oraya daha ucuz mal yapma gayreti var. Fakat pahalı veya daha pozisyonu yüksek olan markaları maddi gücü yeterli olmayan birçok insan var ve formül bunlara ulaşmaktan geçiyor. ABD’de markalar outlerleri aştıktan sonra outlet markası yaptılar. Outlete üretim yapıyorlar yani. Dolayısıyla bu açılardan bakarsak bence ilerlenmesi gereken bir alan ve birilerinin el atması gerekiyor buna. Eğer organize bir şekilde el atılırsa çok büyük bir iş çıkacağını düşünüyorum.”

HER DÖNEM BULUYORLAR

Outlet AVM’lerin AVM endüstrisi içinde son derece önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü ise, “Geçmişte markaların outlet mağazaları birbirinden uzak köşedeyken, outlet AVM’lerimiz sayesinde şimdi tek çatı altında her gün indirim fırsatı sunuluyor. Müşterilerimiz beğendikleri, vazgeçemedikleri marka ürünleri ya da sezon dışı ürünleri outletler sayesinde uygun fiyatlara senenin her döneminde bulabiliyorlar.

SEZON SAYISI 8’E ÇIKTI

AYD Yönetim Kurulu Üyesi K. Osman İllez ise, “Markalarda eskiden bir yıl içinde iki sezon bulunuyordu, yaz ve kış sezonu diye. Ancak daha sonra buna ilkbahar ve sonbahar eklendi. Daha sonra ara sezonlar da eklenince sezon sayısı 8’e çıktı. 8 sezon için mal üreten markalar yeni sezon mallarına mağazalarına yer açmak için doğal olarak bir önceki sezonda satılmayan mallarını merkeze çekiyorlar. Daha sonra fiyatlandırıp outlet mağazalarda satıyorlar. Böylece kendi stok devir hızlarını artırıyorlar.

MODERNLE BAĞDAŞTIRILABİLİR

Yeni nesil AVM’lerde halkın beğenisini, gereksinimini ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Jones Lang La- Salle (JLL) Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ise, “Eğer ucuzluk arayışı varsa bunları da pekala AVM çatıları altında, yan taraflarında konumlandırılmalıdır. Türkiye’de AVM’lerde ayrıştırmaya gidilerek özgün modellerin, geleneksel ticaretin ve işportanın da modern alışverişle bağdaştırılabileceğini düşünüyorum.”

Türkiye’de ilk outlet AVM olan “Outlet Center İzmit” 1997’de İzmit’de açıldı. 2017’de istanbul’da açılan “Oasis Designer Outlet” ise en son açılan designer outlet AVM.

Türkiye’de 23 ilde 396 AVM’den 57’si outlet ve bunların 14’ü İstanbul’da 43’ü ise Anadolu şehirlerinde bulunuyor. 2018-2019 döneminde ise toplam 20-22 tane daha outlet AVM açılması bekleniyor. Yakın dönemde ise, proje olarak açıklanan ve Türkiye AVM pazarına 2019’da designer outlet yani ünlü markaların indirimli ve avantajlı fiyatlarıyla müşterileriyle buluştuğu alışveriş merkezlerinde bir numara olan ve Türkiye’ye giriş yapacak olan McArthur Glen’in projesi. Türkiye’de yapacağı bu yatırım bölgede de yaptığı ilk yatırım olma üzelliğini taşıyan McArthur Glen, Ortadoğulu ve Uzak Doğulu turistleri hedefliyor.

İLK OUTLET AVM 1974’TE

Dünyada ise birçok ülkede outlet tarzı AVM’ler mevcut durumda. İlk outlet AVM ise 1974 yılında ABD’de açılan Belz Enterprises’tir. Dünyada en büyük outlet tarzı AVM’lerin bulunduğu ülkeler ise sırasıyla şu şekilde: Amerika, Dubai, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Hollanda.