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    Türkiye onlardan gelecek iyi haberi bekliyor

    İHA
    02.11.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

    ‘Bilal Bal’ isimli Türk gemisi dün Şile açıklarında batmıştı. Mürettebatı arama çalışmaları gün ışığıyla tekrar başladı. Öte yandan içinde 11 mürettebatın bulunduğu geminin personeline ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor.

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    • Kargo gemisi battı, ailelerin kaygılı bekleyişi sürüyor
    • Kargo gemisi battı, ailelerin kaygılı bekleyişi sürüyor
    • Kargo gemisi battı, ailelerin kaygılı bekleyişi sürüyor
    • Kargo gemisi battı, ailelerin kaygılı bekleyişi sürüyor

    Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Ayrıca gemiden çıkan malzemeler de görüntülendi.

    Öte yandan fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor. Şile açıklarında batan geminin personeli ile ilgili ortaya çıkan bir kare yürekleri yaktı.

    Fotoğraf karesinde gemi personeli gemi içinde Nihat Küçük'ün doğum gününü pasta keserek kutluyor.

    Öte yandan, gemi personelinden Aşkın Küçük'ün de batan gemiyle selfie yaptığı görülüyor.

    Türkiye onlardan gelecek iyi haberi bekliyor

    Türkiye onlardan gelecek iyi haberi bekliyor

     

    Demir yüklü gemi battı: 11 mürettebat kayıpDemir yüklü gemi battı: 11 mürettebat kayıp

     

    Etiketler: batan gemi , kayıp mürettebat
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