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EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında

    Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında

    Önder ÖNDEŞ
    05.10.2017 - 15:39 | Son Güncelleme:

    OECD geçen ay yayınladığı ‘Eğitime Bir Bakış 2017’ raporunda 2015 verilerine göre öğretmenlerin yıllık kazançlarına da yer veriyor. Buna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında ilk ve ortaokulda 21; lisedeyse 23’üncü sırada bulunuyor. Türkiye üç düzeyde de OECD ortalamasının altında. En yüksek maaşlar Lüksemburg, İsviçre ve Almanya; en düşük ise Letonya’da.

    Bugün, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. OECD gibi birçok kuruluş öğretmenlerin ekonomik durumlarıyla ilgili ayrıntılı veriler yayınlıyor. Organizasyon, alanında en önemli raporu kabul edilen ‘Eğitime Bir Bakış’ta bu yıl 2015 verilerine göre OECD üye ülkelerinde tüm düzeylerden öğretmen maaşlarını da inceledi. Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) dikkate alınarak paylaşılan verilere göre; Türkiye’de kariyerinin henüz başında bir ilk ve ortaokul öğretmeni yıllık 27 bin 285 dolar kazanç elde ediyor. Lisede 30 bin dolara kadar yükseliyor. 

    LÜKSEMBURG, İSVİÇRE VE ALMANYA ZİRVEDE
    Her üç düzeyde de öğretmenlerin en çok kazandığı ülkeler 50 bin doların üstüne çıkan Lüksemburg, İsviçre ve Almanya oluyor. Lüksemburg’ta mesleğe yeni adım atan genç bir eğitimcinin yıllık kazancı 110 bin doları geçiyor. 

    SON SIRADA LETONYA
    Üç seviyede de en düşük kazançlar ise 10 bin doların altında kalan Letonya’da. Ayrıca Slovakya ve Macaristan da OECD ülkeleri içerisinde öğretmenlerine en az maaş veren ülkeler arasında. 

    FİNLANDİYA DA İLK 10’DA YOK
    OECD’nin 3 yılda bir düzenlediği 15 yaş düzeyindeki öğrencileri matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendiren PISA’da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Estonya ile birlikte en iyi performansı gösteren Finlandiya, öğretmen maaşlarında ilk 10’a giremiyor. ‘Eğitim ütopyası’nda bir yıllık öğretmen kazançları 45 bin doların üstüne çıkmıyor. Estonya’da da öğretmenlerin yıllık kazançları Türkiye’nin gerisinden kalıyor. 

    İLKOKUL
    Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında
    Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ilkokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
    Satın Alma Gücü Paritesine göre
    1- Lüksemburg 68.348
    2- İsviçre 54.968
    3- Almanya 54.426
    4- Danimarka 46.974
    5- ABD 42.563
    6- Norveç 42.275
    7- Avustralya 40.902
    8- Kanada 39.179
    9- İspanya 37.609
    10- Hollanda 36.642
    11- İsveç 35.574
    12- Avusturya 33.999
    13- Finlandiya 33.034
    14- Portekiz 32.644
    OECD Ortalaması 30.838
    15- İrlanda 30.733
    16- Japonya 29.009
    17- Yeni Zelanda 28.659
    18- Fransa 28.525
    19- Güney Kore 28.352
    20- İtalya 27.942
    21- Türkiye 27.285
    22- Slovenya 25.711
    23- İsrail 19.507
    24- Yunanistan 18.679
    25- Şili 18.301
    26- Çek Cumhuriyeti 17.906
    27- Estonya 17.314
    28- Meksika 17.271
    29- Polonya 15.468
    30- Macaristan 13.300
    31- Slovakya 12.742
    32- Letonya 8.555

    ORTAOKUL
    Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında
    Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ortaokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
    Satın Alma Gücü Paritesine göre
    1- Lüksemburg 79.312
    2- İsviçre 62.239
    3- Almanya 61.207
    4- Danimarka 47.256
    5- ABD 44.322
    6- Norveç 42.275
    7- İspanya 42.002
    8- Avustralya 40.874
    9- Hollanda 39.205
    10- Kanada 39.179
    11- Finlandiya 35.676
    12- İsveç 35.574
    13- Avusturya 35.543
    14- Portekiz 32.644
    OECD Ortalaması 32.202
    15- Fransa 31.207
    16- İrlanda 30.733
    17- İtalya 30.122
    18- Yeni Zelanda 29.643
    19- Japonya 29.009
    20- Güney Kore 28.411
    21- Türkiye 27.285
    22- Slovenya 25.711
    23- Meksika 22.168
    24- İsrail 19.615
    25- Yunanistan 18.679
    26- Şili 18.301
    27- Çek Cumhuriyeti 17.906
    28- Estonya 17.314
    29- Polonya 15.468
    30- Macaristan 13.300
    31- Slovakya 12.742
    32- Letonya 8.555 

    LİSE
    Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında
    Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir lise öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
    Satın Alma Gücü Paritesine göre
    1- Lüksemburg 113.136
    2- Almanya 74.078
    3- Hollanda 69.268
    4- Kanada 65.621
    5- ABD 62.369
    6- Avustralya 59.425
    7- İrlanda 58.040
    8- Danimarka 55.999
    9- Japonya 50.636
    10- Güney Kore 49.655
    11- Avusturya 48.422
    12- İspanya 48.336
    13- Norveç 45.771
    14- Yeni Zelanda 44.607
    15- Finlandiya 43.774
    16- İsveç 41.720
    17- Portekiz 39.129
    18- Slovenya 38.954
    19- Fransa 37.638
    20- İtalya 36.777
    21- Meksika 36.742
    OECD Ortalaması 33.824
    22- İsrail 32.509
    23- Türkiye 30.408
    24- Şili 27.684
    25- Polonya 25.375
    26- Yunanistan 25.077
    27- Çek Cumhuriyeti 19.403
    28- Macaristan 19.284
    29- Slovakya 17.930
    30- Estonya 17.314
    31- Letonya 8.872

    SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ (SAGP) NEDİR?
    Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor. Yani ülkelerdeki mal ve hizmet fiyat seviyeleri ile döviz kurları farkını ortak bir fiyat seviyesine ve döviz kuruna getirme işlevini Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) gerçekleştiriyor. Hesaplanan satın alma gücü paritesi; belli bir ülkede elde edilen gelirle o ülkede satın alınabilecek belli bir mal ve hizmet sepetinin, dünya ortalaması bir fiyattan değerini gösteriyor.

    Etiketler: OECD , Öğretmen , öğretmen maaşı , Eğitime Bir Bakış 2017
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