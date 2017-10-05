Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında

Bugün, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. OECD gibi birçok kuruluş öğretmenlerin ekonomik durumlarıyla ilgili ayrıntılı veriler yayınlıyor. Organizasyon, alanında en önemli raporu kabul edilen ‘Eğitime Bir Bakış’ta bu yıl 2015 verilerine göre OECD üye ülkelerinde tüm düzeylerden öğretmen maaşlarını da inceledi. Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) dikkate alınarak paylaşılan verilere göre; Türkiye’de kariyerinin henüz başında bir ilk ve ortaokul öğretmeni yıllık 27 bin 285 dolar kazanç elde ediyor. Lisede 30 bin dolara kadar yükseliyor.

LÜKSEMBURG, İSVİÇRE VE ALMANYA ZİRVEDE

Her üç düzeyde de öğretmenlerin en çok kazandığı ülkeler 50 bin doların üstüne çıkan Lüksemburg, İsviçre ve Almanya oluyor. Lüksemburg’ta mesleğe yeni adım atan genç bir eğitimcinin yıllık kazancı 110 bin doları geçiyor.

SON SIRADA LETONYA

Üç seviyede de en düşük kazançlar ise 10 bin doların altında kalan Letonya’da. Ayrıca Slovakya ve Macaristan da OECD ülkeleri içerisinde öğretmenlerine en az maaş veren ülkeler arasında.

FİNLANDİYA DA İLK 10’DA YOK

OECD’nin 3 yılda bir düzenlediği 15 yaş düzeyindeki öğrencileri matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendiren PISA’da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Estonya ile birlikte en iyi performansı gösteren Finlandiya, öğretmen maaşlarında ilk 10’a giremiyor. ‘Eğitim ütopyası’nda bir yıllık öğretmen kazançları 45 bin doların üstüne çıkmıyor. Estonya’da da öğretmenlerin yıllık kazançları Türkiye’nin gerisinden kalıyor.

İLKOKUL



Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ilkokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)

Satın Alma Gücü Paritesine göre

1- Lüksemburg 68.348

2- İsviçre 54.968

3- Almanya 54.426

4- Danimarka 46.974

5- ABD 42.563

6- Norveç 42.275

7- Avustralya 40.902

8- Kanada 39.179

9- İspanya 37.609

10- Hollanda 36.642

11- İsveç 35.574

12- Avusturya 33.999

13- Finlandiya 33.034

14- Portekiz 32.644

OECD Ortalaması 30.838

15- İrlanda 30.733

16- Japonya 29.009

17- Yeni Zelanda 28.659

18- Fransa 28.525

19- Güney Kore 28.352

20- İtalya 27.942

21- Türkiye 27.285

22- Slovenya 25.711

23- İsrail 19.507

24- Yunanistan 18.679

25- Şili 18.301

26- Çek Cumhuriyeti 17.906

27- Estonya 17.314

28- Meksika 17.271

29- Polonya 15.468

30- Macaristan 13.300

31- Slovakya 12.742

32- Letonya 8.555

ORTAOKUL



Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ortaokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)

Satın Alma Gücü Paritesine göre

1- Lüksemburg 79.312

2- İsviçre 62.239

3- Almanya 61.207

4- Danimarka 47.256

5- ABD 44.322

6- Norveç 42.275

7- İspanya 42.002

8- Avustralya 40.874

9- Hollanda 39.205

10- Kanada 39.179

11- Finlandiya 35.676

12- İsveç 35.574

13- Avusturya 35.543

14- Portekiz 32.644

OECD Ortalaması 32.202

15- Fransa 31.207

16- İrlanda 30.733

17- İtalya 30.122

18- Yeni Zelanda 29.643

19- Japonya 29.009

20- Güney Kore 28.411

21- Türkiye 27.285

22- Slovenya 25.711

23- Meksika 22.168

24- İsrail 19.615

25- Yunanistan 18.679

26- Şili 18.301

27- Çek Cumhuriyeti 17.906

28- Estonya 17.314

29- Polonya 15.468

30- Macaristan 13.300

31- Slovakya 12.742

32- Letonya 8.555

LİSE



Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir lise öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)

Satın Alma Gücü Paritesine göre

1- Lüksemburg 113.136

2- Almanya 74.078

3- Hollanda 69.268

4- Kanada 65.621

5- ABD 62.369

6- Avustralya 59.425

7- İrlanda 58.040

8- Danimarka 55.999

9- Japonya 50.636

10- Güney Kore 49.655

11- Avusturya 48.422

12- İspanya 48.336

13- Norveç 45.771

14- Yeni Zelanda 44.607

15- Finlandiya 43.774

16- İsveç 41.720

17- Portekiz 39.129

18- Slovenya 38.954

19- Fransa 37.638

20- İtalya 36.777

21- Meksika 36.742

OECD Ortalaması 33.824

22- İsrail 32.509

23- Türkiye 30.408

24- Şili 27.684

25- Polonya 25.375

26- Yunanistan 25.077

27- Çek Cumhuriyeti 19.403

28- Macaristan 19.284

29- Slovakya 17.930

30- Estonya 17.314

31- Letonya 8.872

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ (SAGP) NEDİR?

Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor. Yani ülkelerdeki mal ve hizmet fiyat seviyeleri ile döviz kurları farkını ortak bir fiyat seviyesine ve döviz kuruna getirme işlevini Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) gerçekleştiriyor. Hesaplanan satın alma gücü paritesi; belli bir ülkede elde edilen gelirle o ülkede satın alınabilecek belli bir mal ve hizmet sepetinin, dünya ortalaması bir fiyattan değerini gösteriyor.