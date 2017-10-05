Türkiye öğretmen maaşlarında OECD ortalamasının altında

Bugün, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. OECD gibi birçok kuruluş öğretmenlerin ekonomik durumlarıyla ilgili ayrıntılı veriler yayınlıyor. Organizasyon, alanında en önemli raporu kabul edilen ‘Eğitime Bir Bakış’ta bu yıl 2015 verilerine göre OECD üye ülkelerinde tüm düzeylerden öğretmen maaşlarını da inceledi. Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) dikkate alınarak paylaşılan verilere göre; Türkiye’de kariyerinin henüz başında bir ilk ve ortaokul öğretmeni yıllık 27 bin 285 dolar kazanç elde ediyor. Lisede 30 bin dolara kadar yükseliyor.
LÜKSEMBURG, İSVİÇRE VE ALMANYA ZİRVEDE
Her üç düzeyde de öğretmenlerin en çok kazandığı ülkeler 50 bin doların üstüne çıkan Lüksemburg, İsviçre ve Almanya oluyor. Lüksemburg’ta mesleğe yeni adım atan genç bir eğitimcinin yıllık kazancı 110 bin doları geçiyor.
SON SIRADA LETONYA
Üç seviyede de en düşük kazançlar ise 10 bin doların altında kalan Letonya’da. Ayrıca Slovakya ve Macaristan da OECD ülkeleri içerisinde öğretmenlerine en az maaş veren ülkeler arasında.
FİNLANDİYA DA İLK 10’DA YOK
OECD’nin 3 yılda bir düzenlediği 15 yaş düzeyindeki öğrencileri matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendiren PISA’da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Estonya ile birlikte en iyi performansı gösteren Finlandiya, öğretmen maaşlarında ilk 10’a giremiyor. ‘Eğitim ütopyası’nda bir yıllık öğretmen kazançları 45 bin doların üstüne çıkmıyor. Estonya’da da öğretmenlerin yıllık kazançları Türkiye’nin gerisinden kalıyor.
İLKOKUL
Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ilkokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
Satın Alma Gücü Paritesine göre
1- Lüksemburg 68.348
2- İsviçre 54.968
3- Almanya 54.426
4- Danimarka 46.974
5- ABD 42.563
6- Norveç 42.275
7- Avustralya 40.902
8- Kanada 39.179
9- İspanya 37.609
10- Hollanda 36.642
11- İsveç 35.574
12- Avusturya 33.999
13- Finlandiya 33.034
14- Portekiz 32.644
OECD Ortalaması 30.838
15- İrlanda 30.733
16- Japonya 29.009
17- Yeni Zelanda 28.659
18- Fransa 28.525
19- Güney Kore 28.352
20- İtalya 27.942
21- Türkiye 27.285
22- Slovenya 25.711
23- İsrail 19.507
24- Yunanistan 18.679
25- Şili 18.301
26- Çek Cumhuriyeti 17.906
27- Estonya 17.314
28- Meksika 17.271
29- Polonya 15.468
30- Macaristan 13.300
31- Slovakya 12.742
32- Letonya 8.555
ORTAOKUL
Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir ortaokul öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
Satın Alma Gücü Paritesine göre
1- Lüksemburg 79.312
2- İsviçre 62.239
3- Almanya 61.207
4- Danimarka 47.256
5- ABD 44.322
6- Norveç 42.275
7- İspanya 42.002
8- Avustralya 40.874
9- Hollanda 39.205
10- Kanada 39.179
11- Finlandiya 35.676
12- İsveç 35.574
13- Avusturya 35.543
14- Portekiz 32.644
OECD Ortalaması 32.202
15- Fransa 31.207
16- İrlanda 30.733
17- İtalya 30.122
18- Yeni Zelanda 29.643
19- Japonya 29.009
20- Güney Kore 28.411
21- Türkiye 27.285
22- Slovenya 25.711
23- Meksika 22.168
24- İsrail 19.615
25- Yunanistan 18.679
26- Şili 18.301
27- Çek Cumhuriyeti 17.906
28- Estonya 17.314
29- Polonya 15.468
30- Macaristan 13.300
31- Slovakya 12.742
32- Letonya 8.555
LİSE
Devlet kurumlarında kariyerinin başındaki bir lise öğretmenin yıllık kazancı (ABD Doları)
Satın Alma Gücü Paritesine göre
1- Lüksemburg 113.136
2- Almanya 74.078
3- Hollanda 69.268
4- Kanada 65.621
5- ABD 62.369
6- Avustralya 59.425
7- İrlanda 58.040
8- Danimarka 55.999
9- Japonya 50.636
10- Güney Kore 49.655
11- Avusturya 48.422
12- İspanya 48.336
13- Norveç 45.771
14- Yeni Zelanda 44.607
15- Finlandiya 43.774
16- İsveç 41.720
17- Portekiz 39.129
18- Slovenya 38.954
19- Fransa 37.638
20- İtalya 36.777
21- Meksika 36.742
OECD Ortalaması 33.824
22- İsrail 32.509
23- Türkiye 30.408
24- Şili 27.684
25- Polonya 25.375
26- Yunanistan 25.077
27- Çek Cumhuriyeti 19.403
28- Macaristan 19.284
29- Slovakya 17.930
30- Estonya 17.314
31- Letonya 8.872
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ (SAGP) NEDİR?
Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor. Yani ülkelerdeki mal ve hizmet fiyat seviyeleri ile döviz kurları farkını ortak bir fiyat seviyesine ve döviz kuruna getirme işlevini Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) gerçekleştiriyor. Hesaplanan satın alma gücü paritesi; belli bir ülkede elde edilen gelirle o ülkede satın alınabilecek belli bir mal ve hizmet sepetinin, dünya ortalaması bir fiyattan değerini gösteriyor.