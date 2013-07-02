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Türkiye’nin En İyi Kremi

02.07.2013 - 16:31 | Son Güncelleme:

Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları Yves Rocher'den 24 Saat Derinlemesine Nemlendiren Krem

/images/100/0x0/55ea8771f018fbb8f885ebabESOMAR ve MRIA (Kanada Araştırmacılar Derneği) üyesi uluslararası araştırma şirketi BrandSpark International’ın Türk tüketicileri üzerinde yaptığı bir araştırma sonucu, 14,870 Türk tüketicisi 24 Saat Derinlemesine Nemlendiren Jel Krem’i 2013 yılının en iyi ürünü olarak seçti.

Bitki özsularından oluşan yumuşak bir jel dokuya sahip 24 Saat Derinlemesine Nemlendiren Jel Krem, cildinizi nemlendirerek, tüm dış etkenlere karşı 24 saat boyunca korur. Cildinizdeki nemsizliğin yarattığı gerilme duygusunu giderir. Uyguladığınız andan itibaren cildiniz rahatlar, taze ve canlı bir görünüme kavuşur, ışıldar.

Formülü nemini kaybetmiş normal ve karma ciltler için geliştirilmiştir. İçeriğindeki Akçaağaç ve Mavi Agav Özsuları'nda bulunan aktif moleküller cildi nemlendirir ve cildin nem dengesini uzun süre korumasını sağlar. Aynı zamanda cilde yumuşaklık veren ve cildi yatıştıran Organik Hamamelis (Sihirli Ceviz) Suyu içerir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Bu ürüne sahip olabilmek için Yves Rocher Türkiye facebook sayfasını takip edin; ödüllü yarışmalar,  özel indirimler ve yeni çıkan ürünlerden ilk siz haberdar olun…

facebook.com/YvesRocherTurkey

Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları Yves Rocher, 1959 yılında Fransa’nın Bretagne bölgesinde, Fransız kimyager Yves Rocher tarafından kurulmuştur. Bugün hala ürünlerini Bretagne’daki üretim tesislerinde üretir ve ürünlerinin aktif bileşenini oluşturan bitkilerin büyük bölümünü yine Bretagne’daki organik tarım sahalarında yetiştirir.

Kimyager, biyolog, dermatolog ve etnobotanik araştırmacılardan oluşan 150 kişilik araştırma & geliştirme kadrosu ile 52 yıldır üzerinde çalıştığı bitki dünyasından 1100 ayrı bitkisel içerik keşfetmiş ve bu içeriklerle geliştirdiği 50’den fazla formülün patentini almıştır.

Yetiştirici, üretici ve dağıtıcı kimliği ile Yves Rocher, kurulduğu günden beri doğaya zarar vermeden, yüksek performanslı, yenilikçi ve keyif veren güzellik ürünlerini müşterilerine sunar.

Başarıyla yürüttüğü bu misyonla Yves Rocher, bugün 88 ülkede, 4000 satış noktasında, yılda 300 milyonu aşan ürünü tüm dünya kadınlarına ulaştırıyor. Ve Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları Yves Rocher, doğum yeri olan Fransa’da ise kozmetik pazarının hala 1 numaralı markası olmayı başarıyla sürdürüyor.

Türkiye’de ise Yves Rocher 26 şehirde 78 satış noktasıyla ve 7 gün 24 saat alışveriş yapabilmeniz için internet sitesi ile sizlere ulaşıyor. Yıl boyu çeşitli ayrıcalıklarla ve sürpriz hediyelerle size kendinizi “özel ve eşsiz” hissettiriyor.

Siz de Yves Rocher’nin cildinize, size ve doğaya saygılı ve etkin ürünlerini daha yakından tanımak ve size özel avantajlarından yararlanmak istiyorsanız yvesrocher.com.tr adresine göz atın.

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