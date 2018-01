FRANSIZ merkezli Avrupa’nın en önde gelen otel zinciri AccorHotels Grubu. Grubun Türkiye CEO’su Murat Kadaifçioğlu, genç yaşında turizm sektörüne adım atan, turizm üzerine eğitim alan, kariyerini turizm sektöründe inşa eden bir yönetici. Avrupa’dan gelen turist sayısında yaşanan düşüşe ve Türkiye’nin Avrupa’daki olumsuz algısına rağmen Türkiye turizminin büyüyeceğini anlatan Kadaifçioğlu, AccorHotels Grubu’nun da Türkiye’de büyüme kararında bir değişiklik olmadığını söylüyor. Kadaifçioğlu, “Geçen yıl yaşananlardan sonra yönetim kurulu başkanımız ‘Türkiye neler gördü, sırtı yere gelmez, biz yatırımlara devam edeceğiz’ mesajı verdi” diyerek sorularımızı şöyle yanıtladı:

47 OTELE ULAŞTIK

AccorHotels Grubu, 2005 yılından bu yana Türkiye’de aktif. Bugüne kadarki performansını değerlendirir misiniz?

- AccorHotels Grubu 2005 yılında Türkiye’de yatırım kararı aldı. İlk olarak Akfen Holding ile el sıkıştık. 2007’de ilk otelller açıldı. Akfen Grubu’yla bugüne kadar 9 şehirde 15 otel açtık. Accor-Akfen ortaklığı Türkiye sınırları dışına da çıktı, Rusya’da da birlikte oteller açtık. Türkiye’de 9 ayrı şehirde 30 otelimiz var ve buna lüks grubun eklenmesiyle 37 otel olduk, Rixos’la da bir anlaşma yapıldı. Rixos adı eski sahipleriyle Accor arasında paylaşıldı, bunların gelmesiyle otel sayısı 43’e çıktı. 4 otelimiz de yakında açılacak. 2007-2017 arasında 47 otelimiz oldu.

Yeni otel projeleriniz var mı? Hedefiniz nedir Türkiye’de? Bu hedeflerde bir değişikilik oldu mu son dönemde?

- 2023’e kadar 99 otel hedefi koyduk. Bunu da değiştirmedik. Grubun başındaki yani Avrupa merkezinin başındaki ekip de Türkiye’ye inanıyor. 2018’de Bodrum’da bir projemiz yolda, Bodrum’da halen Swissotel’in işletmeciliğini üstlenmiş durumdayız, M Gallery markamız Bodrum’a her an gelebilir. Anadolu Yakası’nda 2 otel açabiliriz, görüşmeler sürüyor. İzmir’de İbis ve Swissotel var, İzmir’de de yeni bir otel olabilir her an. İzmir’de ayrıca Grand Mercure Otel projemiz var. Ankara’da 2 otel projesi üzerine çalışılıyor. Ankara’da da Ibis ve Grand Mercure açacağız.

Grubun çatısı altında lüks oteller de var, bu segmentin altındaki oteller de var. Türkiye’de büyümeyi hangi segmentte gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

- Lüks otel ve daha düşük segmentte oteller açıyoruz uzun zamandır. Gerçek lüks için gerçek lüks müşteriye ihtiyaç var. İstanbul dışında 300-400 Euro gecelik oda fiyatı ödeyecek turist saysına bakmak gerekiyor.

Türkiye’de nedir bu rakamlar? Son dönemde 5 yıldızlı oteller de fiyat kırdı.

- Türkiye’ye gelenlerin ancak yüzde 5’i bu fiyatları öder. Bu yüzden de gerçek 5 yıldızlı otel yapmak Türkiye’de birçok yer için hayal.

Antalya, İstanbul, Bodrum bu tip otellerle dolu... Ne olacak bu oteller?

- Öncelikle bu süreç hep böyle gitmeyecek. Ama şu var. İstanbul’da 5 yıldızlı bir otel yaptığınızda bunu mutlaka kongre turizmi ve düğünler için de organize etmelisiniz. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki gerçek 5 yıldızlı oteller ancak böyle ayakta durur.

Siz nasıl geçirdiniz 2017 yılını grup olarak?

- 2017 kötü bir yıl değildi. Kötünün iyisi. 35 yıldır turizm sektöründeyim. Buraya bir eğri çizsem yılan resmi dersiniz. Hep geriye düşüşler olur turizmde. Turizmde 3 yıl iyi geçer, sonra durur iniş başlar. Ama kimse Türkiye’nin turizmini engelleyemez.

Sizin yabancı yöneticileriniz gelirken endişe yaşadılar mı?

- Benim yabancı çalışma arkadaşlarım Türkiye’ye gelirken, “4 duvar arasında kapalı yerde toplantı ayarla” dediler ilk başlarda. Ancak gelip görünce Avrupa basınında yansıtılan gibi bir durum olmadığını gördüler. Bırakın çalışma arkadaşlarımızı, benim çocuklarım Belçika’da yaşıyor. Onlar bile zaman zaman endişelenip, “Baba Türkiye’de ne oluyor” diye sordular. Türkiye’de terör olaylarının yaşandığı gibi bir durum yansıtılmaya çalışılıyor.

Ama siz buna rağmen yatırım diyorsunuz…Nasıl oluyor bu?

- Türkiye Avrupa’nın tatil için çıkış kapısı. En lüksün de olduğu Akdeniz çanağındaki en iyi destinasyonuz. Fas’tan buraya kadar karşılaştırın, en iyisi biziz. 37 milyon turist geldi geçen yıl Türkiye’ye. Avrupalılar için de durum değişecek. Hatta 2018’de değişecek. Ayrıca Türkiye’nin kapısını çalan insan sayısı değişmez.

Afrin harekatı var. 2018’in yaz sezonuna iyimser bakmak mümkün mü?

- Günü geliyor Avrupa’nın çıkış kapısıyız, günü geliyor giriş kapısıyız. Arka kapı olup kapıyı kapattıklarında çok zorlanıyoruz. Türkiye içte başka şeyler yaşıyor dışarıda başka. İlişkiler gerilince Avrupa turizm musluğunu kapatıyor. Bizi ekonomik olarak cezalandırıyorlar. Avrupa ile ters düşüldüğünde bu bire bin olarak gösteriliyor. Türkiye için “Sokaklarda güvenlik yok” gibi çok olumsuz haberler yapılıyor Avrupa basınında. Geçen yıl yaşananlardan dahi bizim yönetim kurulu başkanımız “Türkiye neler gördü, sırtı yere gelmez, biz yatırımlara devam edeceğiz” dedi. Türkiye büyük bir ülke. Stratejik konumumuzdan dolayı sorunlar yaşıyoruz. Turizm de politik duruşla bağlantılı, Türkiye’nin suyunu turizmle kesmeye balışıyorlar ama Türkiye gerçeğini bilen Accor gibi gruplar Türkiye’ye yatırıma devam ediyor.

Terör saldırılarının en büyüklerinden biri Paris’te yaşandı…

- Paris’ten turistler ayaklarını kestiler mi? Hayır. Brüksel’de de havaalanında saldırı oldu. Orada da her şey 1 ay sonra normale döndü.

SOFITEL YOLDA, GELİYOR

Siz Sofitel’i getirecektiniz... Ertelendi mi proje?

- Sofitel yolda! Geliyor ama tam tarih belli değil. Tartışması bitmez. Malum içinde bulunduğumuz durumda yeni markaları getirmek zor. Piyasa, Türkiye’nin ekonomik ve politik sebepleri etkiliyor. 4 yıl önce Sofitel için masaya oturduğumuzda İstanbul’da oda başı fiyatlar 250-300 Euro derken, şimdi bunu diyemeyiz. Bu da etkiliyor. Ama dediğim gibi lüks markalar değil, orta segment markalara çok ihtiyaç var.

Anadolu’da nerelere açılacaksınız?

- Eskişehir, Trabzon,

Gaziantep, Kayseri ve Bursa’da halihazırda devam eden otel yatırımlarımız var. Çok kısa sürede diğer Anadolu şehirlerinide eklemek bu projedeki görevlerim

arasında.

BÜNYESİNDEKİ OTEL MARKALARI

- Sofitel

- Pullman

- M Gallery

- Grand Mercure

- Mercure

- Novotel

- Ibisotel

- Raffles

- Fairmont Quasar

- Swissotel

- Rixos

MURAT KADAİFÇİOĞLU KİMDİR?

İzmir 1964 doğumlu Kadaifçioğlu, profesyonel iş hayatına Fransa’da başladı.Ancak lisede okuduğu yılarda yaz aylarında turizm sektörüne adım atmış, Turban Çeşme Oteli’nde 15 yaşındayken yaz aylarında resepsiyonist olarak çalışmaya başlamıştı. Okuduğu dönemde turist rehberliği yapan ve kokart sahibi de olan Kadaifçioğlu, 1994 – 1997 yıllarında Fransız Hava Yollarının yan kuruluşu olan Jet Tours’da Genel Müdür olarak görev yaptı. 1998 yılı itibariyle Fransız şirketi olan dünya otelcilik devlerinden Accor’a Türkiye Otellerinde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başladım. Bu göreve ilaveten 1999 yılında Antalya Coralia Club Genel Müdürlüğünü ve 2001 yılında ise ACCOR Otelleri Türkiye Genel Müdürüğünü de üstlendi. Murat Kadaifçioğlu halen AccorHotels Grubu’nun Türkiye’deki yatırımlarını yönlendirerek 50 otellik dev bir projenin yürütülmesinden sorumlu.