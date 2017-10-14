'Türkiye muhalefete hasret'

‘HADDİNİ AŞANLAR OLUYOR’

Daha önceki açıklamalarında, "Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı artıracağız" dediğini hatırlatan Yıldırım şöyle konuştu: "Bunu yapıyoruz ama bazen haddini aşanlar oluyor. Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misliyle karşılığını bulur. Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz ama milletimiz rahat olsun, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsaade etmeyecek. Hedefimiz ve amacımız, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, milletimizi bu güzel ülkemizi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak. 15 yıldır bunu yapıyoruz.



‘YAZIK BE KARDEŞİM’

Ana muhalefet partisi konuşuyor. Evlere şenlik. Kemal Bey, bir konuşma yapıyor, diyor ki ‘İdlib’e gitmek doğru bir karardır, onun için biz tezkereye de ‘evet’ dedik, destek olduk.’ Konuşmanın bir bölümünde, önceki söylediğini unutuyor, ‘İdlib’de eğer bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu da Erdoğan’dır’ diyor. Yazık be kardeşim. Hem tezkereye ‘evet’ diyeceksin hem İdlib’e asker gitmesini destekleyeceksin ondan sonra da asker üzerinden, şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz, dürüst olmak lazım. Özü sözü bir olan, gelecek vaadeden, projeleriyle gelecek vadeden bir muhalefete Türkiye maalesef hasret kaldı. Onun için de AK Parti her seçimde rakibi olarak da yine kendisini buldu.”