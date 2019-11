Türkiye Mipim'de Şov Yaptı

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından MIPIM, Fransa’nın Cannes kentinde 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarda 89 ülkede 26 bin 500 gayrimenkul profesyoneli bir araya geldi. MIPIM 2016’ya firmalar ve belediyeler ile katılan, toplam katılımcı sayısının ise 820’yi bulduğu Türkiye, uluslararası yatırımcının büyük ilgisiyle karşılaştı. Fuar katılımcıları MIPIM’in gayrimenkul alım satım değil, işbirliği fuarı olduğunu ve uluslararası şirket ve fonlarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Geçen yıl yabancı yatırımcılarla 2 bin 875 görüşme yapıldığını belirten yetkililer bu yıl 3 bin 334 görüşme yapıldığını ve fuarın verimli geçtiğini kaydetti.



İstanbul, kiralanan ve tercih edilen alan itibarıyla MIPIM’de bu yıl devler ligine girdi. İstanbul Çadırı Londra ve Paris’in ortasında yer aldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 96 metrekarelik ‘Yaşayan İstanbul Maketini de sergilediği ve geçen yıla göre iki kat büyüyerek 685 metrekareye çıkan İstanbul Çadırı fuarın ilgi odağı oldu. Ses ve görüntü efektleriyle İstanbul’un 24 saatini anlatan makette İstanbul’daki gayrimenkul projelerinden 3. Havalimanı projesinden 3. Köprüye, Avrasya Tüneli’nden Körfez Geçiş Köprüsü’ne kadar pek çok mega proje yer aldı.



4 bin 800’ü yatırımcı toplam 23 bin 500 katılımcının 20 bin metrekarelik fuar alanında yer aldığı MIPIM’e dünyadan 550 şehir katıldı. Fuarda 100 belediye başkanı, şehir ve ilçelerini temsilen yer aldı. Bu yıl fuarda şehirlerin atağı dikkati çekti. Katılımcı şehir sayısının hem Türkiye’den hem dünyadan her yıl giderek arttığı fuara bu yıl ilk kez katılan şehirler arasında Hatay, Kocaeli, Konya ve Ordu’nun yanı sıra Bologna, Houston, Kazablanka ve Şikago da vardı. Türkiye’den 8 şehir fuarda tanıtıldı. Bunların arasında Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Ordu şehirleri vardı.



Yurtdışında fuarlara katılan özel sektör temsilcileri ‘kamudan destek istiyoruz’ mesajı veriyordu. Bu yıl beklenen oldu ve destek geldi.Fuara Çevre ve Şehircilik Başkanı Fatma Güldemet Sarı, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum katıldı. Mipim’e katılan ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Başkanı da Fatma Güldemet Sarı oldu. Fuarda Türk firmalarının tüm standlarını dolaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, inşaat sektörüne ‘yanınızdayız’ mesajı verdi.Dünyanın her geçen gün Türkiye’nin gücünü ve potansiyelini keşfettiğinin ve Türk inşaat sektörünün ortaya çıktığı bir günün yaşandığının altını çizen Bakan Sarı, MIPIM’i Türkiye’nin kentsel dönüşüm ve şehircilik anlamında nereye geldiğini anlatmak açısından çok önemsediğini açıkladı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Türkiye’nin İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve Üçüncü Havalimanı gibi yapımı devam eden ve tamamlanan projelere bakıldığında yatırım açısından Avrupa ve bölge ülkeleri arasından sıyrıldığını söyledi.”



Gövde Gösterisi

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM 2016’daTürkiye’nin ortaya koyduğu performansa dikkat çekti. MIPIM’in bu yıl bir kez daha Türkiye’nin gövde gösterisine sahne olduğunu vurgulayan Alkaş, ancak, bu yıl, önceki yıllarla kıyaslandığında çok daha büyük ve nitelikli katılım rakamların ortaya çıktığını belirtti. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı olmak üzere MIPIM’e katılan Türkiye’ye kamudan büyük destek olduğunun altını çizen Alkaş, şöyle konuştu: “Tüm bunlar, Türkiye’nin MIPIM de çok daha etkileyici izler bırakması kadar, yeni işbirliklerinin ilk tohumlarının atılması anlamına geliyor. Bu yıl Türkiye, MIPIM’e sadece dev gayrimenkul şirketleriyle değil, iddiasını giderek yükselten çok sayıda şehirlerimizle katıldı. Uluslararası yatırımcının ilgisi, fuar sürecince Türkiye’nin üzerinde oldu. MIPIM 2016, gerçek anlamda Türkiye’nin çıkarmasına sahne oldu”



KİMLER KATILDI?

Fuara Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Ordu şehirleri standla katıldı MIPIM 2016’ya stant ile katılım gösteren firmalar arasında ise Beyoğlu Investors Group (BIG), Efekta Mimarlık, Esas Gayrimenkul, Hill International, İzka İnşaat, Lal Gayrimenkul Değerleme, Özak – Yenigün – Ziylan Ortaklığı, Öncüoğlu+ACP Mimarlık, Özer+Tulgan Mimarlık, ProPlan, Real Estate, Sabri Paşayiğit Design Office, Tabanlıoğlu Mimarlık, Tahincioğlu Gayrimenkul ve TSKB Gayrimenkul Değerleme yer aldı.



• Mipim’e katılan yatırımcı sayısı: 4 bin 800

• Mipim katılımcı sayısı: 23 bin 500

• Fuar alanı büyüklüğü: 20 bin metrekare

• Türkiye’nin temsil edildiği alan: 1.700 metrekare

• Türkiye’den katılımcı sayısı: 820

• Türklerin yaptığı görüşme sayısı: 3 bin 345

• Furda günlük kartvizit alışverişi: 1 milyon (adet)



BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: YABANCININ GÖZÜ BALIKESİR’DE

MIPIM’e bu yıl ikinci kez katılan Balıkesir Belediyesi, iddialı 8 projesiyle uluslararası yatırımcıların ilgi odağı oldu. Balıkesir’i cazibe merkezi yapmak istediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Fuarda yabancı yatırımcılar Balıkesir için kuyruk oldu. En çok Avrupalı ve Ortadoğulu yatırımcının ilgisini çektik. 132 ikili görüşme gerçekleştirdik” dedi.



Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de bu yıl belediyelerin çıkartması vardı. Fuara ikinci kez katılan Balıkesir Büyükşehir, Bandırma Yeni Sanayi ve Liman projesi, Port Gömeç, Ayvalık Köprüsü ve Yat Limanı, Ayvalık Lale Adası Kruvaziyer Limanı, Tuzla Önü Marina, Çay Deresi Karma Rekreasyon projesi ve Çamlık Karma Rekreasyon projelerini yatırımcılara sundu. Yabancı yatırımcılarından yoğun ilgi gördüklerine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Bu tür yatırım fuarlarında süreklilik önemlidir. Geçen sene ilk katılımımızdı. 18 metrekare stantta sadece kataloglar üzerinden proje sunmuştuk. Buna rağmen Balıkesir’de milyonlarca dolar yatırım gerçekleşti. Bu yıl, daha çok projeyle, fizibiliteleri, yatırım modelleri ve maketleri hazırlanmış projelerle yatırımcıların karşısındaydık. Fuarda yabancı yatırımcılar Balıkesir için kuyruk oldu. En çok Avrupalı ve Ortadoğulu yatırımcının ilgisini çektik” dedi. Başkan Uğur, ekibiyle birlikte MIPIM’deki Balıkesir standında önceden tespit edilmiş 47 randevulu toplantı ile beraber toplam 132 ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



8 projeyle yatırımcıların ilgisini çektiklerini ifade eden Başkan Edip Uğur, fuarda Bandırma Limanı’na 15 milyar dolarlık yatırım talebi geldiğini açıkladı. Uğur, son dönemde Almanya, Hollanda ve çok sayıda Avrupa ülkesi ile görüştüklerini belirterek “Bandırma’da düşündüğümüz liman ve sanayi ile ilgili Hollandalı bir şirketin yetkilileri 15 milyar dolar yatırıma hazır olduklarını söyledi” dedi. Fuarda Ayvalık Kruvaziyer Limanı ile Tuzla Önü Marina projesinin ilgi gördüğü belirtildi. İsminin açıklanmasını istemeyen Bahreyn’li bir grubun yatırım niyet mektubu vermek üzere randevu talep ettiği öğrenildi. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Crystal Lagoons Asya Bölge Direktörü Jesus Perez, Edremit ve Ayvalık körfezindeki projelere hayran kaldığını, şirketinin sergilenen tüm projelere destek verebileceğini ifade etti. Türkiye’de IMS şirketini de satın alan Londra merkezli Hill International Başkan Yardımcısı Manolis Sigalas ise, “Kentteki tüm potansiyel yatırım alanlarının tespit edilerek, birbirini tetikleyecek şekilde kurgulandığı bu stratejiden çok etkilendim. Şüphesiz ki sergilenen bu projeler birer gayrimenkul yatırımı olmaktan çok öte, birbirine değer katmak üzere dişlileri kurgulanmış birer bölgesel kalkınma hamleleri. Böylelikle yatırımcının da şehrin de katma değeri artacaktır. Başkan Uğur’u vizyonu ve sıra dışı stratejisi için tebrik ediyorum. Kesinlikle Balıkesir’e eğilecek ve bu parlak şehirdeki yatırımlarda pozisyon almaya çalışacağız” dedi.



Bu yıl MIPIM’e geçen yılın tecrübesiyle daha kapsamlı hazırlanarak katıldıklarını belirten Başkan Uğur, fuarda 15 belediye başkanının da yer aldığını dile getirdi. Projeleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Uğur şunları söyledi: “Balıkesir; Güney Marmara, Kuzey Ege ve merkez ile çok geniş bir coğrafyada tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi alanlarıyla önemli bir merkez. Marmara bölgemizde Bandırma’mızda bir liman ve organize sanayi bölgesi projemiz var. Bu projemizi Port Of Rotterdam’ı örnek alarak yapıyoruz, liman çalışmalarını maket halinde sergiliyoruz. Diğer taraftan Ege bölgemizde turizme hitap eden Ayvalık’ta Cunda köprümüz, Sarımsaklı’da Şeytan Sofrası arasındaki teleferik projemiz, Ayvalık merkez ile Sarımsaklı arasında yine yat limanları, kurvaziyer liman, merkezde yaptığımız Çay Deresi ve Çamlık projelerimizi maketlerle yatırımcılara sunduk. Şuanda Hilton bir yer aldı Balıkesir merkezde, otel inşaatına başladı. Esas Holding de alışveriş caddesi yapıyor. Geçen sene geldiğimizde yaptığımız tanıtımdan nemamızı aldık. Bu yıl daha güzel projelerimizi maketlerle yatırımcılara sunduk. Balıkesir’in güzelliklerini, turizmini, sanayini her şeyini dünyaya tanıtalım istiyoruz. Biz istiyoruz ki Balıkesir’imizin zenginliklerini iyi projelendirelim, iyi planlayalım ve yatırımcılara sunalım.”



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir’i 2040 yılında 5 milyon nüfusu olan bir şehir olarak planladıklarını bildirdi. Balıkesir’in 20 ilçesinde bu kapsamda bir imar planı çalışması başlattıklarını belirten Başkan Uğur, “Birkaç yıl içinde bitecek tüm bu projeler ve yatırımlarla şehirde oluşacak konut ve ticaret alanı talebine cevap vermek üzere 20 ilçede imar planı çalışması başlattık. Diğer bazı kentler gibi Balıkesir’de şehirleşme sanayiyi takip etmeyecek. Kenti 2040 yılındaki 5 milyonluk nüfusa göre planlıyor ve altyapısını hazırlıyoruz” dedi.



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEK

Suriye’de yaşanan sorunlardan en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay, bu krizi atlatmak için uluslararası gayrimenkul fuarı Mipim’e çıkarma yaptı. Fuarda, Dörtyol’da toplam değeri 150 milyon doları bulan otel ve alışveriş merkezi ve Antakya merkezde yatırım bedeli 180 milyon doları aşan Haraparası kentsel dönüşüm projesini tanıtan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ayrıca teleferik, müze-otel, lojistik projelerini vitrine koydu. Yabancı yatırımcıyı bu projeler aracalığıyla bölgeye çekmek istediklerini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı ve coğrafi konum açıdan birçok şehrimize göre avantajlıyız. Suriye ve Irak gibi ülkelerin savaştan sonra özellikle inşaat alanında büyük ihtiyaçları olacak. Bu ülkelere yakın olmanın avantajını kullanıp krizi fırsata çevireceğiz” dedi. 5 yıldır bölgede süren savaş nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirte Savaş, “En çok biz zarar gördük ama savaş bitince en çok biz karlı çıkacağız. Hatay büyük potansiyel taşıyor. Biz zararımızı telafi etmek için devletten teşvik istiyoruz. Maalesef üvey evlat gibi davranıyorlar” dedi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hem Avrupa’dan hem Uzakdoğu’dan şehirlerine ilgi olduğunu belirterek, kendilerine Suriye savaşı sonrası Hatay’a nasıl yatırım yapabileceklerini sorduklarını söyledi.Bu anlamda yatırımcılara fırsatları sunduklarını ve onların bundan memnun kaldığını dile getiren Savaş, “Fırsatlar her zaman olumlu dönemde gelmez. Şu anda fırsatı kollamak lazım” dedi. Başkan Savaş’ın dünya yatırımcıları ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde kentin eski ticari ve lojistik öneminin yanı sıra tarih, kültür ve turizminin öne çıkartılarak bu bölgelere uluslararası ziyaretçilerin çekilebileceği konuşuldu. Arap, Rus ve Çin sermayeli firmaların da çok yüksek montanlı prestij projeleri ile ilgilenebileceklerini, batılı yatırımcılar da AVM ve sıfırdan Akıllı ve yeni Şehir/mahalle kurma projeleri kapsamında Hatay’la ilgili olarak ileriye dönük yatırım düşüncelerinin olduğunu ifade edildi. Bölge trafiğine rahat nefes aldıracak toplu taşıma sistemlerinin de ele alındığı MIPIM’de yatırımcılarla, tramvay, demiryolu, nehirlerin altından geçen metro, nehirler altında tünel ve otoparklarla ilgili firmalarla görüş alışverişinde bulunuldu.Dünyanın her noktasından yatırımcıların ilgi odağı olmayı başaran Hatay ile Amerikalılar da tema parkı kurma veya suni gölet projeleri çerçevesinde ilgilendiler.



PİYALEPAŞA İSTANBUL: PİYALEPAŞA’YI CANNES’A TAŞIDI

Piyalepaşa İstanbul, bu yıl 15-18 Mart tarihlerinde Cannes’da gerçekleşen MIPIM Fuarı’nda ikinci kez görücüye çıktı. 800 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen proje ile Beyoğlu’nda semt kültürünün yeniden hayat bulması hedefleniyor.



Piyalepaşa Gayrimenkul, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de katılımcılara Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’u tanıttı. Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından 800 milyon doalrlık yatırımla Beyoğlu’nun hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, Cannes’te ikinci kez görücüye çıktı. MIPIM’de yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Piyalepaşa Gayrimenkul, mahalle kültürüne sahip çıkan projesi hakkında yatırımcılara bilgi verdi.



MIPIM Fuarı katılımıyla ilgili konuşan Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel; “Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarları arasında yer alan MIPIM, ülkemizin tanıtılması ve nitelikli projelerimizin global pazarlarda duyurulması açısından önemli bir platform. Aynı zamanda uluslararası alanda marka bilinirliğinin artırılması için de iyi bir fırsat sunan MIPIM, Türkiye gayrimenkul sektöründeki oyuncuların yabancı yatırımcılarla birebir temaslarda bulunmasına da olanak tanıyor. Piyalepaşa Gayrimenkul olarak bizler de bu potansiyelin farkında olarak geçtiğimiz yıl fuarda ‘Piyalepaşa İstanbul’ projemizin lansmanını gerçekleştirdik ve büyük ilgi gördük. Piyalepaşa İstanbul projemizi bir kez daha yabancı yatırımcılarla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.



İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul; konut, rezidans, ofis, otel ve alışveriş sokağından oluşan bir karma kullanım projesi olarak tasarlandı. Yaşam, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Piyalepaşa İstanbul’da 55 metrekareden 207 metrekareye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 daire ve 190 rezidans yer alıyor. Projenin en önemli avantajları arasında yer alan 4 katlı, 3 bin 900 araçlık otoparkı ise konut sahiplerinin en büyük sorununa çözüm üretecek. Piyalepaşa İstanbul’da yaşamın 2018 yılında başlaması hedefleniyor .



Piyalepaşa İstanbul, 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki alışveriş sokağı ile ulusal ve uluslararası 120 mağazasıyla İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Proje içerisindeki 2 katlı alışveriş sokağında mağazaların yanı sıra; 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fast food noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. Projenin 3 bin 500 metrekareden oluşan kapalı sosyal tesis alanında ise; fitness salonundan kapalı basketbol sahasına, kapalı havuzdan çocuk havuzuna, saunadan buhar odasına ve SPA hizmetlerine kadar birçok imkan yer alıyor. Çocuklar için de ekstra oyun alanları bulunan proje, yüzde 48 yeşil alanı sayesinde de sahiplerine ve kullanıcılarına doğayla buluşma imkânı sunuyor.



Proje ulaşım açısından da merkezi konumda yer alıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika içinde ulaşma imkanı sunan proje, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 37 YATIRIMCIYLA BİREBİR GÖRÜŞTÜ

Dünyanın en prestijli gayrimenkul ve şehircilik fuarı MIPIM’e bu yıl katılan Ordu yatırımcıların dikkatini çekti. 4 bin 800 yatırımcı ve finans kuruluşunu bir araya getiren fuarda, deniz üzerine inşa edilen Avrupa’nın ilk ve tek havalimanı ile gövde gösterisi yapan Ordu, Ünye Limanı Çambaşı Kayak Tesisi ve Melet Karma Rekreasyon projesi maketleri ile yatırımcıların büyük ilgisini çekti. MIPIM 2016’nın Türkiye çıkarmasına sahne olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye’nin gayrimenkul firmaları kadar, MIPIM’de belediye başkanları öncülüğünde açılan stantların ülke tanıtımına büyük etkisi olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, Ordu ilinin ise tarihinde ilk kez Cannes’te düzenlenen MIPIM Fuarı’na katılım gösterdiğini söyledi.



MIPIM Fuarı’nda Ordu standına gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Tam 25 ülkeden 37 yatırımcıyla birebir görüşme fırsatı bulduk. Bir çoğu ise standımızı ziyaret ederek görevli arkadaşlarımızdan ilimizle ilgili bilgiler aldı. Standımıza gösterilen ilgi ise bizleri mutlu etti. Fuara katılan yatırımcılara, Türkiye ve Ordu’da ki yatırım fırsatları ve potansiyelini anlatıp, ilimize davet ettik. Ordu-Giresun Havalimanı, Ünye limanı, Melet Irmağı Projesi ve Kayak Tesisi projelerimiz ise büyük ilgi gördü” diye konuştu.



Ordu’yu marka bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Biz hem Türkiye’de, hem de Avrupa’da ve dünyada ses getirecek bir Ordu’nun altyapısını oluşturma çabasındayız. Bunun içinde güzel Ordu’muzu tanıtmak, yatırımcıya hem yerel, hem de merkezi yönetim olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için MIPIM’de yer aldık. MIPIM Fuarı’nda yerli ve yabancı yatırımcılardan çok büyük bir ilgi gördük” DEDİ. Fuara Ordu heyetinde Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Genel Sekreter Dr. Mustafa Çöpoğlu, Ordu Ticaret Odası Başkanı Servet Şahin,Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Civelek, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Servet Güngör ile görevli personeller katıldı.



Ordu’nun 4 projesi Cannes’da tanıtıldı. Bu projeler hakkında bilgi veren Yılmaz, “320 milyon liralık havalimanı şehre büyük değer kattı. Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ni 50 milyon lira yatırımla tamamladık. 652 dönüm alanda konaklama imkanı da var. Bu merkeze ilave yatırımlar planlanıyor. 400 milyon dolar yatırım yapılan Ünye Limanı büyütülecek. Melet Irmağı projesi ise şehrin merkezinde. 120 milyonluk yatırım bu yıl başlayacak. Şehrin ortasından 8 kilometre boyunca akan Melet ırmağı çevresine yaşam merkezi kurulacak. Irmak etrafına marina, otel, açık hava müzesi, amfi tiyatro, aqua park ve çocuk köyü yapılacak” dedi. Enver Yılmaz Ordu’da bir yıl içinde havalimanına yakın bir bölgede ‘Çikolata Park’ açacaklarını söyledi. 64 dönüm alana yapılacak yatırımla butik çikolata üretimi yapılacağını belirten Yılmaz, “ 12 milyonluk yatırımı yapmadan önce Avrupa’daki örnek projeleri inceledik. İsviçre ve Belçika’da butik çikolata yapımı yaygın. Biz bu tesisin yanına gezi ve oyun alanları da yapacağız” dedi.



TAHİNCİOĞLU: MIPIM’E 3 OFİS PROJESİYLE KATILDI

Tahincioğlu, dünyanın en büyük emlak organizasyonu olarak gösterilen ve her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen gayrimenkul sektörünün buluşma noktası MIPIM Fuarı’na 3 yeni projesi ile çıkarma yaptı. Nidakule Levent, Nidakule Ataşehir Batı ve Nidakule Finans Merkezi projeleri ile fuara katılan Tahincioğlu, pek çok yatırımcı ile de birebir temasta bulundu, ortaklık teklifleri aldı.



Gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından Tahincioğlu, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı’na 3 projesiyle katıldı. İstanbul’un önemli lokasyonlarından Levent ve Ataşehir’de devam eden projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu, fuar süresince yabancı yatırımcılara projelerini tanıttı ve önemli iş bağlantıları kurdu. MIPIM’in Türkiye’nin emlak projeleri aracılığıyla dünyaya tanıtımı açısından önemli bir fuar olduğunu belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Sektör oyuncuları her yıl, çoğalarak bu fuarda yerlerini almalı. Hem ülkemizin bu konudaki iddia ve başarısını göstermek hem de yabancıların vizyonunu görmek açısından bu organizasyonlara katılım çok önemli. Biz fuara 3 projemizi getirdik. Levent’te yer alan ve 2016’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını hedeflediğimiz Nidakule Levent ofis projemiz, 2017’nin birinci çeyreğinde teslimlerine başlayacağımız Nidakule Ataşehir Batı projemiz ve yine bizim için çok değerli olan Nidakule Finans Merkezi projemizi burada görücüye çıkarttık. Bu projeler kendi içinde benzeri olmayan, son derece nitelikli ve ayrıcalıklı projeler” dedi.



Tahincioğlu olarak, gayrimenkul sektörünü uluslararası boyutta buluşturan MIPIM Fuarı’na uzun yıllardır katılım gösterdiklerini belirten Özcan Tahincioğlu, ”Bu yıl da oldukça başarılı bir fuar dönemi geçirdik. Özellikle Türkiye pavyonu ve geçen yıla göre daha kapsamlı bir katılım gerçekleştiren İTO çadırı ile ülkemizi yakından tanımak isteyen yabancı yatırımcılara önemli bir imkan sunuldu. Biz de Tahincioğlu olarak Hepsi LEED özellikli ve adayı 3 ofis projemizi interaktif standımızda sergiledik. Böylece standımızı gezen yatırımcılarla etkileşim imkânı sağladık. Ayrıcalıklı ve nitelikli projelerimizde yer almak isteyen yatırımcılarla buluştuk ve ülkemiz değerlerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar ile tanışma fırsatı yakaladık. Fuar kapsamında Körfez ülkelerinden Avrupa’ya kadar değişen yatırımcı ve fonlarla 15 görüşme gerçekleştirdik. Fuar alanında yoğun ilgi ile karşılaştığımızı söyleyebilirim. Proje ortaklık teklifleri ile karşılaştık. Bunun yanı sıra MIPIM Fuarı’nda dünya devlerinden yerel firmalara kadar gayrimenkul trendlerini de yakından inceledik. Ayrıca uluslararası yatırımcılarla birçok anlaşmaya da zemin sunan fuarda, işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Yabancı yatırımcıların hem Türkiye pazarıyla hem de bizim projelerimizle yakından ilgilendiklerini gözlemledik” diye konuştu.



Tahincioğlu’nun 2016 yol haritasında Kayaşehir, İstinye ve Bomonti projelerinin bulunduğunu ifade eden Özcan Tahincioğlu, satış değeri 6 milyar lira olan 3 projeyi satışa çıkaracaklarını ve önümüzdeki 3 yılda 10 milyar TL’lik 5 projeye imza atacaklarını belirtti. Tahincioğlu olarak şu ana kadar tamamlamış oldukları projelerin inşaat alanının 2 milyon metrekarenin üzerinde olduğunu belirten Tahincioğlu, kentsel dönüşüm projeleri üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.





