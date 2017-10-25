Türkiye marka değerini artırdı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından ülkelerin marka değerlerinin belirlendiği "Nation Brands 2017" raporu yayımlandı.

Rapora göre, dünyanın en değerli ülke markası 21 trilyon 55 milyar dolarlık marka değeriyle ABD oldu.

Marka değerini geçen seneye göre yüzde 44 artıran Çin, 10 trilyon 209 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında yer alırken, bu ülkeyi 4 trilyon 21 milyar dolarlık marka değeriyle Almanya takip etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artırarak en iyi performas gösteren ikinci ülke olmasına rağmen listenin sonunda yer aldı.

En iyi performans gösteren ülke yüzde 83'lük marka değeri artışıyla İzlanda oldu.

Türkiye ise bu yıl 570 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 24'üncü ülke markası oldu. Geçen yıl listede 26'ncı sırada yer alan Türkiye, marka değerini yüzde 20 artırdı.

Raporda, Türkiye'nin markalaşma programı Turquality'den de bahsedildi. Programın 500 milyar dolarlık ihracat hedefine işaret edilen raporda, "Türk hükümeti, hedefe ulaşma kapsamında küresel rekabet kabiliyetini ve ihracatı artırmak için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE DAHA DEĞERLİ BİR MARKA OLABİLİR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmada bir ülkenin elde ettiği gayri safi milli hasılanın tıpkı bir şirketin elde ettiği hasılat gibi kabul gördüğünü belirterek, ham madde, imalat ve hizmet sektörlerinin ayrı ayrı hesaba dahil edildiğini söyledi.

Çalışmanın ülkelerin markalaşmadaki farkındalığını artırmayı amaçladığını ifade eden İlgüner, ayrıca üretilen ürün ve hizmetlerle ülke markasına katkıda bulunarak ülkelerin refah ve itibarının artırılmasının da hedeflendiğini dile getirdi.

İlgüner, gayri safi milli hasıla içinde ülke markasının payı hesaplanırken söz konusu ülkenin toplum, yatırımlar, ürün ve hizmetler olarak üç ana başlık altında diğer ülkelerle karşılaştırılıp, derecelendirilerek 100 üzerinden puanlandığını anlattı.

İlgüner, "Bu çalışma dikkate alınarak Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortalamalarına erişmesi, hatta göstergelerini daha da iyileştirerek ortalamaların üzerine çıkması umut edilmelidir. Böylece Türkiye markası listenin üst sıralarına doğru yükselecektir." dedi.

Gayri safi milli hasılası daha az, fakat toplum, yatırımlar, ürün ve hizmetler dereceleri daha yüksek olan ülkelerin başarısının izlenmesi gerektiğine dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti:

"Örneğin Türkiye’nin bu alandaki skoru 100 üzerinden 64 olup 'AA-' olarak tabloda yer alırken Singapur’un skoru 93 olup 'AAA+' olarak yer almaktadır.

Özetle göstergeler, Türkiye’nin bu konuda strateji geliştirerek kaynaklarını etkin kullanması halinde skorunu artırabileceğini ve gayri safi milli hasılası artmasa bile marka değerini artırabileceğini anlatmaktadır. Kaldı ki Türkiye elde ettiği olumlu büyüme oranıyla daha değerli bir marka haline gelebileceği fırsatı oluşturmaktadır."