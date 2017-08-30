MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Türkiye Maarif Vakfı'ndan New Jersey'de okul

    Türkiye Maarif Vakfı'ndan New Jersey'de okul

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 12:51

    Türkiye Maarif Vakfı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk okulu Maarif Miraj Akademi, New Jersey eyaletinin Clifton şehrindeki eğitim-öğretim binasında tanıtım etkinliği düzenledi.

     Toplantıda Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, yeni eğitim-öğretim döneminde pilot uygulama olarak hizmete girecek okul hakkında katılımcılara sunum yaptı. Asan, okulun Amerika'da çok önemli misyon üstlendiğini belirtti.     

    Asan, "Biz buraya gelmeden önce bir ihtiyaç analizi yaptık, hem kendi vatandaşlarımız hem de Müslüman topluluğun beklentileri ve ihtiyaçlarıyla ilgili. Okul ihtiyacı çok önde çıktı. Hemen kollarımızı sıvadık ve en doğru adımı atmaya çalıştık. Bundan sonra çocuklarını güvenli bir okulda okutmak isteyen özellikle Türk vatandaşlarımız çocuklarını gelip bize emanet edecekler" diye konuştu.    

    Anaokulu, ilk ve orta öğretim kademelerinde eğitim-öğretim hizmeti sunacak okulun, Miraj Akademi ile yapılan birliktelik sonucu ortaya çıktığını ve bir yıllık pilot çalışma döneminde olduğunu söyleyen Asan, 250 öğrenci kapasiteli okulun gelecek yıl daha geniş bir binaya taşınarak eğitim hayatına devam edeceğini anlattı. Asan, Maarif Vakfı'nın ABD'deki çalışmalarını daha da çeşitlendireceğini, bundan sonraki hedeflerinin yurtlar açmak olduğunu da dile getirdi. 

    Maarif Miraj Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Orta, İslami ve pozitif ilimlerde eğitim verecek okulun Türk-Amerikan toplumundaki bir eksikliği gidermeyi amaçladığını belirtti. Orta şunları söyledi:

    "Çok güzel kahvehanelerimiz ve lokantalarımız var ama nedense bir okulumuz yok. Bu konuda maalesef çok geri kalmışız. Bu akşam burada gördüğünüz okul Amerika'da açılacak gerçek anlamıyla ilk milli Türk okulu. Miraj Akademi ile hareket ederek bir pilot uygulama yapacağız. Aynı zamanda altyapımızı da oluşturacağız. Okulumuzun öğretmenleri çok kaliteli. Okulumuzdaki öğrencilerimizle birebir ilgileneceğiz."     

     

    Etiketler: Maarif Vakfı , new jersey , ABD , Yurtdışı okul
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri