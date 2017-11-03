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    Türkiye Leyla A.'yı konuşuyor… Onlarca çocuğu sattı mı?

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Esra Erol’un programında 1984 yılında Adana Meydan Hastanesi’nde doğan ve doğduğu gün evlatlık verildiğini öğrenen Reşit Ongun’un olayı büyük bir skandalı da ortaya çıkardı.

     

    Senelerdir gerçek ailesini arayan Reşit Ongun’un başına gelenleri anlatmasından sonra programa onlarca aile başvurdu. Aileler aynı hastanede doğum sonrası kendilerine çocuklarının öldüğünün söylendiğini belirterek, DNA testi yaptırdı. Hiç biri Ongun ile eşleşmedi.

    Ancak aynı hastanede gerçekleşen bebek ölümleri dikkati çekti. Esra Erol, kendisine yüzlerce başvurunun geldiğini belirterek olayın üzerine gitti.

    1984’ten sonra o hastanede doğum esnasında bebeklerinin öldüğünün kendilerine söylendiğini belirten ailelerin hemen hepsi aynı ismi verdi. Leyla A.

    Nitekim Reşit Ongun’un üvey annesi, Leyla A.’nın yardımı ile birlikte çocuğu hastaneden çıkardıklarını itiraf etti. Programın yayınlanmasından sonra başvuran aileler de kendilerine çocuklarının öldüğünü yine aynı ismin haber verdiğini anlattılar.

    Etiketler: adana , hastane , çocuk , leyla a.
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