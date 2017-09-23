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    Hürriyet >Dünya>Türkiye Kuzey Irak'taki referandumu konuşuyor ama... Öcalan posteri önünde oy sandığı

    Türkiye Kuzey Irak'taki referandumu konuşuyor ama... Öcalan posteri önünde oy sandığı

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 13:05

    Suriye'de federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin düzenlediği ilk yerel seçimler yapıldı. Oy verme işlemleri PKK lideri Abdullah Öcalan’ın portresinin önünde kurulan sandıklarda yapılıyor.

    Kamışlı'daki seçim noktasında terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın resmi asılı duruyor.

     Suriye'de federasyon kurmayı amaçlayan Kürtlerin düzenlediği ilk yerel seçimler yapıldı. DW Türkçe’nin haberine göre Suriyeli Kürtlerin ülkenin kuzeyinde ilan ettiği kantonlardaki yerel yönetimlerin temsilcilerini belirleyecek olan oylama, üç aşamalı bir seçimin ilk adımı. Bu aşamada, 3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi seçiliyor. 12 bin 421 adayın yaklaşık yarısı kadın. Her yerel yönetimin bir erkek bir de kadın eş başkana sahip olması öngörülüyor. Sürecin 3 Kasım'daki ikinci aşamasında, kasaba ve bölgelerin icra konseylerinin üyeleri belirlenecek. 19 Ocak'taki son aşamada ise hem her bir kanton için ayrı meclis, hem de ortak bir parlamento seçilecek.

    BOYKOT

    Demokratik Birlik Partisi (PYD) öncülüğündeki koalisyonun girişimiyle gerçekleşen seçimler bazı muhalefet partilerince boykot edildi. Bu partilerin başında federasyon fikrine karşı çıkan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) geliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Fabrice Balanche, "Bu seçimler bir demokrasi simülasyonu olacak. Çünkü çok partili bir sistem ya da özgürlük yok" yorumunda bulundu.

    ANKARA TEPKİLİ

    Şam rejiminin geçen ay "şaka gibi" diye nitelediği seçimlere Ankara da tepkili. Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı PYD'yi terör örgütü olarak kabul ediyor. Kuzey Irak'taki referanduma şiddetle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de bir Kürt devleti kurulmasına da asla izin vermeyeceğini söylemişti.

     

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    Etiketler: Suriye , Abdullah Öcalan , seçim , oy sandığı
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