Türkiye 'Kürdistan' Demokrat Partisi'ne bir ay süre

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzük ve programının bazı bölümlerinin, "devletin bölünmez bütünlüğüne" ilişkin Anayasa'nın üçüncü maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı nedeniyle Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin, kanunun 101'inci fıkrasının (a) bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu gündem toplantısında, partinin kapatılması istemini görüştü. Anayasa Mahkemesi heyeti, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisine, savunma yapması için bir aylık süre verdi.

SAVUNMA SONRASI ELE ALINACAK

Kapatma davası, partinin savunması alındıktan sonra ele alınacak.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci maddesinin (a) bendi, "Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı, bir siyasi partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi hallerinde verilir." hükmünü içeriyor.

YARGITAY UYARMIŞTI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 28 Nisan 2014'te kurulan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kurucu genel başkanı Mehmet Emin Kardaş.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin adında bulunan "Kürdistan" ibaresinin çıkarılması için partiye uyarı yazısı göndermişti. Yazıda, Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesindeki, "ırk ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz" hükmü hatırlatılarak, partinin isminin değiştirilmesi için süre verilmişti.

Başsavcılık, partiye verilen sürede parti adındaki "Kürdistan" ibaresi çıkarılmadığı için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.