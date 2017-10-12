Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Türkiye 'Kürdistan' Demokrat Partisi'ne bir ay süre

    Türkiye 'Kürdistan' Demokrat Partisi'ne bir ay süre

    AA
    12.10.2017 - 20:53 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kapatılmasına ilişkin davada, partiye savunma için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzük ve programının bazı bölümlerinin, "devletin bölünmez bütünlüğüne" ilişkin Anayasa'nın üçüncü maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı nedeniyle Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin, kanunun 101'inci fıkrasının (a) bendi gereğince kapatılmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu gündem toplantısında, partinin kapatılması istemini görüştü. Anayasa Mahkemesi heyeti, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisine, savunma yapması için bir aylık süre verdi.

    Çavuşoğlu: KDP temsilcisine gelme kardeşim dedikÇavuşoğlu: KDP temsilcisine 'gelme kardeşim' dedik

    SAVUNMA SONRASI ELE ALINACAK

    Kapatma davası, partinin savunması alındıktan sonra ele alınacak.

    Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci maddesinin (a) bendi, "Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı, bir siyasi partinin tüzük ve programının devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaması, suç işlenmesini teşvik etmesi hallerinde verilir." hükmünü içeriyor.

    YARGITAY UYARMIŞTI

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 28 Nisan 2014'te kurulan Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kurucu genel başkanı Mehmet Emin Kardaş.
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin adında bulunan "Kürdistan" ibaresinin çıkarılması için partiye uyarı yazısı göndermişti. Yazıda, Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesindeki, "ırk ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz" hükmü hatırlatılarak, partinin isminin değiştirilmesi için süre verilmişti.

    Başsavcılık, partiye verilen sürede parti adındaki "Kürdistan" ibaresi çıkarılmadığı için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 

    HDPye rakip geliyorHDP'ye rakip geliyor

     

    Etiketler: kdp , Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığ , Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri