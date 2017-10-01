Türkiye- Küba arasında sağlık turizmi köprüsü

Dünyada yankı uyandıran bu gelişme doğrultusunda 3 genç Türk girişimcinin “Küba’da kansere karşı başarılı aşı tedavileri” sloganı ile kurduğu QBA MEDİ TOURS’da Türkiye’den Küba’ya sağlık köprüsü oldu.

Küba Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi onaylı Qba Medi Tours Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Gürbüz, süreci anlatarak, “Bu ülkede gerçekleştirilen aşı tedavileri için bize başvuran kanser hastalarının, raporlarının onaylanması halinde Küba’da tedaviye ulaşmasını sağlıyoruz. Küba’daki kanser tedavileri dünya çapında kabul görülmüş olup, hastaların kemoterapi sürecini tamamladıktan sonra 3. ve 4. evrelerde uygulanmaktadır. Kübalı uzman onkologlar en geç 5 iş günü içerisinde hastamızın Küba’daki tedavilere uygun olup olmadığını inceleyip bize sonuçları iletmektedir. Hastamız için uygun tedavi mevcut ise hangi tedavinin uygulanacağı, süreci ve maliyeti bizlere Küba Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmektedir” açıklamasında bulundu.

UMUT TACİRLERİNE DİKKAT!

Ferhat Gürbüz, “Küba ve Türkiye ile sağlık turizmi alanında bağlantılı şekilde çalışmaktayız. Şirketimiz, Küba Sağlık Bakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan, Küba Elçiliği’nden ve Küba Konsolosluğu’ndan onay alarak hizmet vermektedir. Her Küba turu düzenleyen ajans bu statüye sahip değildir. Buna dikkat edilmeli” dedi.



Uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Küba La Pradera Uluslararası Sağlık Merkezi’nde görevli uzman Onkolog Dr. Anabely Estevez Garcia ise şunları söyledi: “Bu aşı doğrudan tümöre saldırmıyor. Tümörün ürettiği ve kanda dolaşan “epdermal büyüme faktörü” adlı proteini hedef alıyor. Bu protein hücrelere büyümesini ve bölünmesini söylüyor. Aşı işte bu proteinin kanser hücresine yapışmasını engelliyor. CimaVax önleyici bir aşı değil, var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz oluşmasını engelliyor. Geç aşama kanseri beraber yaşanabilen bir hastalığa dönüşüyor. Tedavinin amacı kanseri kronik bir hastalığa dönüştürmek…”

“Küba tedavi merkezlerinde bilindik kanser türlerinin yanı sıra diğer kanser türleri için de örneğin baş ve boyun kanseri, beyin tümörü, mide kanseri gibi kanser türlerinin de aşışı bulunmaktadır” diyen Dr. Anabely Estevez Garcia, ayrıca kanserin dışında hemodiyaliz ve diyabetik ayak ülseri için de başarılı tedavilerin olduğunu açıkladı.





