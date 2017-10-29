Türkiye kökenli seçmen sandığa gitmiyor mu

ROSKILDE’de altıncı kez aday olan ve daha önce iki kez seçilen Sosyal Demokrat Partili Roskilde Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz, kendisine daha çok Türklerin oy verdiğini belirterek, “Seçmen kitlem daha çok Roskilde’de yaşayan Türkler. Bana oy verenlerin çoğunluğu Türk. Tabii tek tük Danimarkalılardan da oy verenler oluyor” dedi.





Roskilde Belediye Meclisi’nin 31 üyesinden biri olmak için seçime giren 129 aday arasında yer alan Yılmaz, Türk kökenli seçmenlerin oy kullanma oranının düşük olmasından yakındı. Yılmaz, “İsterim ki Roskilde’de yaşayan Türkler 21 Kasım’da sandıklara gidip oylarını kullansın. İnşallah bu sefer demokratik haklarını kullanırlar” diye konuştu. Yılmaz, Danimarka’da yabancılar üzerinden sert siyaset yapıldığını belirterek, bu gidişata ancak göçmen vatandaş ve politikacıların ‘dur’ diyebileceğini dile getirdi.

ERDOĞAN PAYLAŞIMLARI BASKIYI, BASKI İSTİFAYI GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle partisi Sosyal Demokrat Parti’nin baskısına maruz kalan ve bu nedenle geçen ay partisinden istifa eden Neslihan Diksan da üç dönemdir yürüttüğü Furesö Belediye Meclis Üyeliği için yarışacak. Dördüncü defa seçimlere katılan Diksan, çevresinden aldığı destekle bağımsız aday olmaya karar verdiğini söyledi.

40 BELEDİYE. 5 BÖLGE YÖNETİMİ

Danimarka’da 21 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerde, Türkiye kökenli 96 aday, 98 belediyenin 40’ında, 5 bölge idaresinin 4’ünde oy pusulalarında yer alacak. Belediye seçimlerine katılacak 9 bin 556 adaydan 94’ü Türkiye kökenli. Bölge idaresi seçimlerine katılan bin 379 aday arasında ise 9 Türkiye kökenli aday yer alırken bunlardan 7’si aynı zamanda belediye seçimleri için de yarışıyor.