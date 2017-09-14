Türkiye kökenli seçmen ‘boykot’a uyacak mı?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Almanya’daki Türklerden “Türkiye’ye dost olmayan” ana akım partilere oy vermemelerini istedi. Almanya’daki Türkiye kökenli politikacıların en önde geleni olan Yeşiller Partisi eşbaşkanı Cem Özdemir, devlet eliyle hem Almanlara, hem de Türklere Türkçe hitap edecek bir televizyon kanalı açılmasını öneriyor. Özdemir Mart ayında Rheinische Post gazetesine, “Türkçe-Almanca yayın yapan bir kanala ihtiyacımız var” demişti. Özdemir, “Yıllardır Türkiye’den gelenlerin siyasi olarak da yeni bir vatan edinmelerine yardım etmeyi ihmal ettik. Şimdi bunun meyveleriyle karşı karşıyayız” dedi.

DATA4U BAŞKANININ İLGİNÇ YORUMU

Almanya’da yaşayan Türkler geleneksel olarak, göçmen dostu olarak görülen merkez sol Sosyal Demokratlar veya Yeşiller’e oy veriyor. Ancak Erdoğan şimdi Türklerden, bu iki partiyi de, Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisini de boykot etmelerini istiyor.

Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili anketlere odaklanan Data4U’nun başkanı Joachim Schulte, “Türklerin çoğunluğu, sadece Türk televizyonu izledikleri için tek yanlı bilgi alıyor” dedi. Schulte, Erdoğan’ın çağrısıyla 300 bin oyun yön değiştirebileceğini düşünüyor. Bu sayı Türkiye kökenli seçmenlerin dörtte birine denk.

Şimdilik, Sosyal Demokratlardan veya Yeşiller’den yüz çeviren Türklerin önünde başka seçenek görünmüyor. Schulte, isteksiz seçmenlerin, rakip partilere oy vermektense, hiç oy kullanmamayı tercih edebileceklerini söyledi. Ne var ki bu tavır bile, her oyun önem taşıdığı yoğun bir rekabet içinde geçecek seçimin sonucunu etkileyebilir.

ON YILDA İKİ KAT ARTTI

Almanya’nın seçim yaslarında 2000 yılında yapılan bir değişiklikle, oy kullanma hakkı olan Türklerin sayısı son 10 yılda neredeyse iki kat arttı ve bu seçmeni önemli bir blok haline getirdi. Anketlere göre yurtdışında yaşayan seçmen olarak Türkiye seçimlerinde oy kullanan Türklerin çoğu, Erdoğan’ı destekliyor. Almanya’daki seçmenler üzerinde etkili olabileceğini göstermesi Erdoğan için hem düşman olarak gördüğü Alman siyasetçilerle hesaplaşmasına imkan verebilir hem de gurbetçi Türklerin savunucusu olarak itibarını artırabilir.

‘BÜYÜKLER’İN HESABI BOZULABİLİR Mİ?

Sosyal Demokratlar ve Yeşiller için Türk seçmeni kaybetmek gerçek bir risk oluşturuyor. Oylarda küçük bir kayma bile bu partilerin koalisyon müzakerelerinde ellerini zayıflatabilir. Son dönemde etnik Türklerin başını çektiği Alman Demokratlar Birliği adlı yeni bir parti ‘Türkiye’nin Dostları’ yazılı ve Erdoğan’ın resmini taşıyan afişlerle kampanya yapıyor.

Şu anda bu partinin ülke genelindeki oy beklentisi yüzde 1’in altında ve sadece Kuzey Ren-Westfalya eyaletinde seçime giriyor.

Yüzde 5 oy barajı uygulanan Almanya’da küçük bir etnik partinin başarılı olma ihtimali az ancak sadece Türklere hitap eden böyle bir parti, büyük partilerin hesaplarını bozabilir.