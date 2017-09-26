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    Türkiye kökenli kadınlar rekor kırdı

    Ali VARLI / BERLİN
    26.09.2017 - 00:21 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 00:21

    ALMANYA’da pazar günü yapılan seçimlerde 10’u kadın olmak üzere 14 Türkiye kökenli federal parlamentoya girme hakkı kazandı.

    Altı milletvekiliyle en fazla Türkiye kökenli Sosyal Demokrat Parti’den milletvekili oldu. Yeşiller’den beş ve Sol Parti’den de üç Türkiye kökenli milletvekili olmayı başardı.

    EN ÇOK SPD’DEN
    Bir önceki dönemde biri Batı Trakyalı, 10 da Türkiye kökenli olmak üzere 11 milletvekili görev yapmıştı. Meclise Cem Özdemir (52), Ekin Deligöz (46), Canan Bayram (51), Filiz Polat (39) ve Danyal Bayaz (34) Yeşiller’den, Sevim Dağdelen (42), Evrim Sommer (46) ve Gökay Akbulut (35) Sol Parti’den, Aydan Özoğuz (50), Cansel Kızıltepe (42), Metin Hakverdi (48), Gülistan Yüksel (55), Elvan Korkmaz (32) ve Mahmut Özdemir (30) Sosyal Demokratlardan (SPD) girdi.

    10 KADIN MİLLETVEKİLİ
    Türkiye kökenli milletvekilleri, Kuzey Ren Vestfalya, Berlin, Baden Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Hamburg’dan olmak üzere altı ayrı eyaletten çıktı. Türkiye kökenli adaylar arasında kadınların çokluğu dikkat çekiyor. Bu kez meclise tam 10 Türkiye kökenli kadın girmeyi başardı. Ekin Deligöz, Sevim Dağdelen, Canan Bayram, Aydan Özoğuz, Gülistan Yüksel, Cansel Kızıltepe, Elvan Korkmaz, Filiz Polat, Evrim Sommer ve Gökay Akbulut meclise girmeyi başaran Türkiye kökenli kadın milletvekilleri oldu. Bir önceki mecliste bulunan Sol Partili Azize Tank bu seçimlerde aday olmadığı, Yeşiller’den de Özcan Mutlu da seçim bölgesini kaybettiği için meclis dışında kaldılar.

    Türkiye kökenli kadınlar rekor kırdı

    Etiketler: Aydan Özoğuz , gazetehaberleri , Almanya
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