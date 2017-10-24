Türkiye kökenli aday sayısı 96’ya yükseldi

DANİMARKA belediye seçimleri denince uzun süredir ilk akla gelen isimler olan Hüseyin Araç ve Bünyamin Şimşek, Aarhus’ta, Sadık Zeki Topçu Ringsted’de seçimlere katılıyor. Geçen haftalarda sosyal medyada AK Parti ve MHP yanlısı paylaşım ve beğenilerde bulundukları iddiasıyla haklarında haber yapılan Furesö Belediye Meclisi üyesi Sosyal Demokrat Neslihan Dikşan ile Silkeborg Belediye Meclisi üyesi Mustafa Kellegöz partilerinden istifa etti. Neslihan Dikşan, Furesö Belediyesi’nde kendi yaptığı De Frie Demokrater adlı liste ile seçimlere bağımsız olarak katılma kararı aldı.

PARTİSİ, ÇEKİLMEYE ZORLAMIŞTI

İshöj Belediye Meclisi üyesi ve belediye başkan yardımcısı Seyit Ahmet Özkan da yaz tatilinin hemen ardından sosyal medyada, IŞİD’i İsrail’in kurduğu yolundaki paylaşımı nedeniyle partisi tarafından adaylığını çekmeye zorlanmış ve bu olayın ardından siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Kopenhag’da dört dönemdir belediye meclisi üyeliği yapmakta olan Taner Yılmaz da siyaseti bıraktığını açıklayarak aday olmayacağını açıkladı.

Kopenhag’da iki Türkiye kökenli yarışacak: Enhedslisten (Birlik Listesi) adayı Sinem Demir ve Sosyalist Halk partisi adayı Halime Oğuz, Kopenhag’da belediye meclisine girmeye çalışacak.

Türkiye kökenli adayların en fazla sayıda bulunduğu belediyeler Albertslund ve Höje Taastrup. Albertslund’da sekiz Türkiye kökenli aday yarışırken, Höje Taastrup’ta yedi aday seçimlere katılıyor. Köge’de ise altı Türkiye kökenli aday da oy pusulasında yer alacak.