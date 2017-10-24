Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Türkiye kökenli aday sayısı 96’ya yükseldi

    Türkiye kökenli aday sayısı 96’ya yükseldi

    İHA
    24.10.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Danimarka’da 21 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerde 98 belediyeden 37’sinde Türkiye kökenli adaylar belediye meclislerinde sandalye kapmaya çalışacak. Belediye seçimlerine katılan toplam Türkiye kökenli aday sayısı 96 oldu.

    DANİMARKA belediye seçimleri denince uzun süredir ilk akla gelen isimler olan Hüseyin Araç ve Bünyamin Şimşek, Aarhus’ta, Sadık Zeki Topçu Ringsted’de seçimlere katılıyor. Geçen haftalarda sosyal medyada AK Parti ve MHP yanlısı paylaşım ve beğenilerde bulundukları iddiasıyla haklarında haber yapılan Furesö Belediye Meclisi üyesi Sosyal Demokrat Neslihan Dikşan ile Silkeborg Belediye Meclisi üyesi Mustafa Kellegöz partilerinden istifa etti. Neslihan Dikşan, Furesö Belediyesi’nde kendi yaptığı De Frie Demokrater adlı liste ile seçimlere bağımsız olarak katılma kararı aldı.

    PARTİSİ, ÇEKİLMEYE ZORLAMIŞTI
    İshöj Belediye Meclisi üyesi ve belediye başkan yardımcısı Seyit Ahmet Özkan da yaz tatilinin hemen ardından sosyal medyada, IŞİD’i İsrail’in kurduğu yolundaki paylaşımı nedeniyle partisi tarafından adaylığını çekmeye zorlanmış ve bu olayın ardından siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Kopenhag’da dört dönemdir belediye meclisi üyeliği yapmakta olan Taner Yılmaz da siyaseti bıraktığını açıklayarak aday olmayacağını açıkladı.
    Kopenhag’da iki Türkiye kökenli yarışacak: Enhedslisten (Birlik Listesi) adayı Sinem Demir ve Sosyalist Halk partisi adayı Halime Oğuz, Kopenhag’da belediye meclisine girmeye çalışacak.
    Türkiye kökenli adayların en fazla sayıda bulunduğu belediyeler Albertslund ve Höje Taastrup. Albertslund’da sekiz Türkiye kökenli aday yarışırken, Höje Taastrup’ta yedi aday seçimlere katılıyor. Köge’de ise altı Türkiye kökenli aday da oy pusulasında yer alacak.

    Etiketler: yerel seçimler , Türk adaylar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri