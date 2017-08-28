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    Türkiye kökenli 15 vekil seçilebilir

    Ali VARLI / BERLİN
    28 Ağustos 2017 - 23:36Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:36

    Almanya’da 24 Eylül federal seçimleri için 720 bin kayıtlı Türkiye kökenli seçmen bulunurken, sandıktan Türkiye kökenli 15 milletvekilinin çıkması bekleniyor. Mevcut parlamentoda 11 Türkiye kökenli bulunuyor.

    ALMANYA’da federal seçimlere dört haftadan az bir süre kaldı. 24 Eylül Pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye kökenli adaylar da meclise girebilme heyecanı yaşıyor. Seçimlerde bu kapsamda 92 aday yarışırken, rekor sayıda Türkiye kökenlinin meclise girmesi bekleniyor. Seçimlerde kayıtlı Türkiye kökenli seçmen sayısı yaklaşık 720 bin. Listedeki yerleri ve seçim bölgeleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye kökenli milletvekili sayısında patlama olacak. Almanya’da 2013 yılında yapılan seçimlerde dört partiden toplam 11 Türkiye kökenli milletvekili seçilmişti. Bu kez bu sayının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    GARANTİ ADAYLAR

    Meclise 15 Türkiye kökenli milletvekilinin girmesi beklenirken, seçim bölgelerini kazandıkları takdirde bu sayının artması sürpriz olmayacak. Listedeki yerleri itibariyle meclise girmesi garanti olan adaylar da var. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg eyalet listesinin ilk sırasında yer alan hali hazırda Uyumdan Sorumlu Bakan olan Aydan Özoğuz, Yeşiller Baden Württemberg listesinin ikinci sırasındaki Cem Özdemir, Yeşiller Bavyera listesinin üçüncü sırasında yer alan Ekin Deligöz, Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya (KRV) listesinin üçüncü sırasındaki Sevim Dağdelen ve SPD Berlin listesinin üçüncü sırasındaki Cansel Kızıltepe’nin milletvekili seçilmesine garanti gözüyle bakılıyor. Ayrıca SPD’nin KRV listesinden ön sıralarda ve sosyal demokrat seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerden direkt aday olan Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz, Mahmut Özdemir ve Nezahat Baradari’nin de meclise girmesi sürpriz olmayacak.

    Etiketler: almanya , seçim , gazetehaberleri
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