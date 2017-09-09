Türkiye karşıtlığı Schulz’a yaramadı

ALMANYA’da genel seçimlere iki hafta kaldı. Seçim kampanyasına “Almanya’nın Başbakanı olmak istiyorum” iddiasıyla çıkan SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’un bu hedefine ulaşması çok zor görünüyor. Oy kaybettikçe sinirlerin gerildiği SPD’de Schulz, Almanya’daki Türkiye’ye karşı havadan yararlanarak, puan toplama umuduyla son bir çıkış yaptı. Başbakan Angela Merkel’le çıktığı televizyon düellosunda “Başbakan olursam Türkiye’yle AB’ye üyelik müzakerelerini derhal sonlandırırım” dedi. Daha bir hafta önce aynı partili Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Ben Türkiye’yle üyelik müzakerelerini kesmem” demişti. Ancak Schulz üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemesi konusunda Gabriel’le anlaşmıştı. Düelloda SPD’nin bu tavır değişikliği konusunda şaşkınlığını gizleyemeyen Merkel, Schulz’un önünü kesmek için bu konuyu AB Konseyi’nde gündeme getireceğini söyledi.

ARTMADIĞI GİBİ GERİLEDİ

Ancak Martin Schulz’a bu son çıkışı da bir yarar getirmemiş görünüyor. ARD televizyon kanalının Almanya’da Eğilim anketi sonuçlarına göre SPD’nin oyları artmadı. Tam tersine yüzde 21’e geriledi. Schulz’un Türkiye umudu tutmadığı gibi Almanya’yı da AB’de yalnızlaştırdı.

Çarşamba günü AB dönem Başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de Avusturya hariç, AB Dışişleri Bakanları, Almanya’nın talebini geri çevirdi. Alman televizyon kanalı ZDF’nin Heute Journal haber programında, “Bu siyaset değişikliği tarihi, Almanya’nın yalnızlaşma tarihi” olarak yorumlandı.

MERKEL’E GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO

Merkel ise bugüne kadar görülmemiş bir tepkiyle karşılanıyor. Doğu eyaletlerindeki seçim mitinglerinde Merkel’e yoğun tepki var. CDU/CSU’nun oyları ARD’nin anketine göre yüzde 37 civarında. 2013 genel seçimlerinde Hıristiyan Birlik yüzde 41.5 oy almıştı. SPD’nin oyları ise yüzde 25.7 olmuştu. Anketlere göre bu seçimlerde iki büyük parti, büyük oy kaybına uğrayacak. Buna karşın mülteci ve İslam karşıtı sağ popülist parti AfD’nin üçüncü güçlü parti çıkmasından korkuluyor.

NASIL BİR KOALİSYON ÇIKABİLİR?

ARD’nin anketine göre AfD’nin oyları yüzde 11. Sol Parti ve FDP’nin oy oranları yüzde 9, Yeşiller’in yüzde 8. Seçimlerde böyle bir sonucun çıkması halinde iki koalisyon seçeneği görünüyor. Ya şimdiki gibi CDU/CSU-SPD arasında büyük koalisyon, ya da CDU/CSU-FDP-Yeşiller arasında üçlü bir koalisyon.

‘AfD VE SOL PARTİ İLE KESİNLİKLE OLMAZ’

FDP lideri Lindner bu şartlarda Yeşiller’le bir koalisyonun içinde olmak istemediklerini açıkladı. Merkel ise sağ popülist parti AfD ve Sol Parti’yle bir koalisyona kesinlikle hayır dedi. O zaman tek seçenek büyük koalisyon. Bu seçenek karşısında sağ popülist parti AfD mecliste ana muhalefet parti olacak. AfD’nin ana muhalefet partisi olması, ekonomisi ihracata bağlı Almanya’yı uluslararası ilişkilerde zora sokacak.