Türkiye karşıtı Wilders'e soğuk duş!

Hollanda'da seçimlerden yaklaşık 7 ay sonra 4 siyasi parti, kurulacak yeni merkez sağ koalisyon hükümetinin ana hatları konusunda anlaştı.

Koalisyonun, Başbakan Mark Rutte'nin partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Demokrat 66 (D66), iki Hristiyan parti Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşacağı belirtildi.

Çoğunlukla koalisyon hükümetlerinin yönettiği Hollanda'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hükümeti kurma çalışmaları en uzun 1977'de 208, 1972'de 163, 2010'da 127, 2003'te 125 ve 1956'da 122 gün sürdü.

Rutte, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten mutluyum. Tam da bir önceki hükümet kurma rekorunu geçeceğimiz gün anlaşma oldu" dedi.

Öte yandan Rutte'nin başbakan olarak kalması öngörülürken, diğer görevlerin 23 Ekim'e kadar açıklanması beklenmiyor.

Analistler ise söz konusu partilerin arasındaki farklılardan dolayı koalisyonun ‘kırılgan bir evlilik' olabileceği yorumunda bulundu.