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    Türkiye izin verdi... Alman vekiller geliyor.

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 11:52Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:54

    Alman ARD kanalı, Türkiye'nin ziyaret izni vermediği Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin Alman vekillerin NATO daveti üzerine Konya'ya gitmesine izin verdiğini yazdı.

    NATO'nun daveti üzerine 8 Eylül'de Almanya Savunma Komisyonu'ndaki vekillerin Konya'ya gideceği ifade edildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in davetinin dün Berlin'e gönderildiği belirtiliyor. 

    Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Berlin-Ankara hattında bir süredir gerginliğe yol açmıştı. 

    REUTERS: TÜRKİYE İZİN VERDİ

    Reuters haber ajansı, Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerleri ziyaret etmesine yönelik girişime Türkiye'nin izin verdiğini yazdı. Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin ziyaret girişimine izin verdiğini söyledi. 

     

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    Etiketler: ALMANYA , alman , awacs , Konya
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