Türkiye izin verdi... Alman vekiller geliyor.

NATO'nun daveti üzerine 8 Eylül'de Almanya Savunma Komisyonu'ndaki vekillerin Konya'ya gideceği ifade edildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in davetinin dün Berlin'e gönderildiği belirtiliyor.
Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Berlin-Ankara hattında bir süredir gerginliğe yol açmıştı.
REUTERS: TÜRKİYE İZİN VERDİ
Reuters haber ajansı, Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerleri ziyaret etmesine yönelik girişime Türkiye'nin izin verdiğini yazdı. Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin ziyaret girişimine izin verdiğini söyledi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR