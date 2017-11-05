Suudi Arabistan'da yaşananlara Türkiye'den ilk yorum

İbrahim Kalın yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi'ni ertelediğini duyurdu. Kalın, yeni toplantıya PYD'nin davet edilmeyeceğini toplantının Türkiye'nin itirazı üzerine ertelendiğini belirtti. Kalın, yakın zamanda Moskova ile temas olacağını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kalın Suudi Arabistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

Zihniyet yapısı nasıl değişecek, bununla ilgili adımlar atmaya çalışıyorlar. Bir tarafta yeni bir kral ve sonrasıyla ilgili bir takım siyasi düzenlemeler yapılıyor. Bir 2030 vizyonu var. Böyle bir sürü konuları var.

Bir Yemen meselesi var, dün gece atılan roketi havada bertaraf ettiklerini söylediler. Bir kısmı da diyor ki düştü. Arkadaşlarımız teyit etmeye çalışıyorlar.

Bütün bu gelişmeler içerisinde değerlendirmek lazım. Umarız Suudi Arabistan'ın barışına katkı sağlayacak bir süreç yaşanır burada.