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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Türkiye İş Bankası'nın ilk reklam filmi bulundu!

Türkiye İş Bankası'nın ilk reklam filmi bulundu!

23.08.2012 - 15:39 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin "en büyük" bankası, bizi bir "ilk"le daha buluşturuyor.

İş Bankası, kuruluşunun 88. yılında, ilk reklam filminin gün ışığına çıkmasıyla /images/100/0x0/55ea7242f018fbb8f8807cfe
çifte sevinç yaşıyor. 1920'li yıllarda, dönemin "hayalperest" olarak nitelendirilen
ünlü yönetmeni Servet Bey ve ekibi tarafından çekilen reklam filminin kopyaları,
yakında televizyonda yayımlanabilmeleri için elden geçiriliyor.         
 
1920'lerde çekilen film, ünlü "hayalperest yönetmen" Servet Bey'in imzasını taşıyor. 
Türk rejisör, aktör, prodüktör Servet Bey, 1890 yılında Üsküdar'da doğdu.
Okul yıllarında tiyatroya ilgi duydu. İlk kez 1910'da Erenköy'deki Sahne-i Milliye-i
Osmaniye topluluğuyla Odeon Sahnesi'ne çıktı ve Burhanettin Bey'in sahneye koyduğu,
Jules Verne'in “Aya Seyahat”inde  rol aldı. Yeteneğiyle kısa zamanda dönemin usta
rejisörlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Topkapı Sarayı'nı görüntülemek için Türkiye'ye
gelen Alman yönetmen Wilhelm Becker'le dostluğu, ona sinemanın büyülü kapısını
araladı.  Böylelikle sahneye sığdıramadığı hayalperestliğine hem kamera önünde
hem gerisinde geniş bir yer bulmuş oldu. Bilhassa gelecek konulu kısa filmlerinde,
dönemin ilerisinde çekim teknikleri geliştirdi.
 
Filmin ilginç yapım hikâyesi…
 
1920’lerde bir gala akşamı Servet Bey’in "gelecek" temalı kısa filmlerinden birini izleme fırsatı bulan
İş Bankası ileri gelenleri, Servet Bey'e banka için bir reklam filmi çekmesini teklif ederler. Film, aylar
süren hazırlıkların sonrasında Tepebaşı'ndaki bir platoda çekilir. O günlerden günümüze gelecek projeksiyonu
yapan ileri görüşlü, cevher insanların ve onların başını çeken müstesna isim Servet Bey'in tozlu raflardan
çıkan filmi, bizi yalnızca yeni Türkiye'nin temellerinin atıldığı yıllara götürmekle kalmıyor, 88 yıldır hep "yeni"
kalabilmenin ardında yatan değerlere, ortak hayallerimize ışık tutuyor.

facebook.com/isbankasi

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