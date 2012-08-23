Türkiye İş Bankası'nın ilk reklam filmi bulundu!

İş Bankası, kuruluşunun 88. yılında, ilk reklam filminin gün ışığına çıkmasıyla
çifte sevinç yaşıyor. 1920'li yıllarda, dönemin "hayalperest" olarak nitelendirilen
ünlü yönetmeni Servet Bey ve ekibi tarafından çekilen reklam filminin kopyaları,
yakında televizyonda yayımlanabilmeleri için elden geçiriliyor.
1920'lerde çekilen film, ünlü "hayalperest yönetmen" Servet Bey'in imzasını taşıyor.
Türk rejisör, aktör, prodüktör Servet Bey, 1890 yılında Üsküdar'da doğdu.
Okul yıllarında tiyatroya ilgi duydu. İlk kez 1910'da Erenköy'deki Sahne-i Milliye-i
Osmaniye topluluğuyla Odeon Sahnesi'ne çıktı ve Burhanettin Bey'in sahneye koyduğu,
Jules Verne'in “Aya Seyahat”inde rol aldı. Yeteneğiyle kısa zamanda dönemin usta
rejisörlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Topkapı Sarayı'nı görüntülemek için Türkiye'ye
gelen Alman yönetmen Wilhelm Becker'le dostluğu, ona sinemanın büyülü kapısını
araladı. Böylelikle sahneye sığdıramadığı hayalperestliğine hem kamera önünde
hem gerisinde geniş bir yer bulmuş oldu. Bilhassa gelecek konulu kısa filmlerinde,
dönemin ilerisinde çekim teknikleri geliştirdi.
Filmin ilginç yapım hikâyesi…
1920’lerde bir gala akşamı Servet Bey’in "gelecek" temalı kısa filmlerinden birini izleme fırsatı bulan
İş Bankası ileri gelenleri, Servet Bey'e banka için bir reklam filmi çekmesini teklif ederler. Film, aylar
süren hazırlıkların sonrasında Tepebaşı'ndaki bir platoda çekilir. O günlerden günümüze gelecek projeksiyonu
yapan ileri görüşlü, cevher insanların ve onların başını çeken müstesna isim Servet Bey'in tozlu raflardan
çıkan filmi, bizi yalnızca yeni Türkiye'nin temellerinin atıldığı yıllara götürmekle kalmıyor, 88 yıldır hep "yeni"
kalabilmenin ardında yatan değerlere, ortak hayallerimize ışık tutuyor.