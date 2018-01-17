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    Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Türkiye İş Bankası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Türkiye İş Bankası 09:00-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    Türkiye İş Bankası, 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün yönergeleriyle kurulmuş, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır.  Aynı zamanda Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır.

    Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Eylül 2014 itibarıyla 25'i yurt dışında olmak üzere 1.350 şube, 6.000 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Rusya'da İşbank Rusya, Almanya'da İşbank AG adıyla iki iştiraki vardır.

    Türkiye İş Bankası çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    İş Bankası sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren İş Bankası, 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:30’da mesai bitmektedir. Bazı İş Bankası şubeleri hafta sonu da hizmet vermektedir. Bu banka şubelerini İş Bankası resmi web sitesinde yer alan ‘’şube ve bankamatikler’’ sayfasına girerek öğrenebilirsiniz.

    İş Bankası genel müdürlüğü, Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi & Meltem Sok. İş Kuleleri No:4, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunmaktadır. İş Bankası genel müdürlüğüne 0850 724 0 724 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

     

    Etiketler: türkiye iş bankası , iş bankası , çalışma saatleri , BANKA , adres , iletişim bilgileri , son dakika
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