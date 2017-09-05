Türkiye-İran sınırına çelik tel çektiler

Bölgeye jandarma sevk edildi. Zırhlı araçlardaki cihazlarla bölgede yapılan gözetleme sonucu, şüphelilerin birinci derece askeri yasak bölge içerisinde İran yönüne doğru yere kablo benzeri bir şey sererek yürüdükleri görüldü. Şüphelilerin yakalanması için ilerledikleri yöne doğru zırhlı araçtan ikaz atışı yapıldı.



Yakalanan şüphelilerin İran vatandaşı oldukları, bölgeye yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda çelik tel çektikleri belirlendi. 3 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliğinden' adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin çelik teli neden döşediklerine ilişkin bilgi verilmedi.