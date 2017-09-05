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    Türkiye-İran sınırına çelik tel çektiler

    DHA
    05.09.2017 - 22:25 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 22:26

    TÜRKİYE-İran sınırında 11’inci Hudut Bölük Komutanlığı’nca Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Gürbülak köyü Büyükkelaman Tepe Mevkisi’nde, önceki gün saat 02.00 sıralarında yapılan gözetleme sonucu 3 kişinin Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

    Bölgeye jandarma sevk edildi. Zırhlı araçlardaki cihazlarla bölgede yapılan gözetleme sonucu, şüphelilerin birinci derece askeri yasak bölge içerisinde İran yönüne doğru yere kablo benzeri bir şey sererek yürüdükleri görüldü. Şüphelilerin yakalanması için ilerledikleri yöne doğru zırhlı araçtan ikaz atışı yapıldı.

    Yakalanan şüphelilerin İran vatandaşı oldukları, bölgeye yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda çelik tel çektikleri belirlendi. 3 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliğinden' adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin çelik teli neden döşediklerine ilişkin bilgi verilmedi. 

    Etiketler: iran , Sınır , gazetehaberleri
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