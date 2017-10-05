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    Türkiye-Irak sınırında son dakika gelişmesi! Komutan sıfır noktasında

    AA
    05.10.2017 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor. Akşam saatlerinde yapılan tatbikata 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katıldığı bildirildi.


     Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla sürüyor.

    Silopi'ye gelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, incelemelerde bulunarak tatbikatı yerinde izledi.

    Türkiye-Irak sınırında son dakika gelişmesi Komutan sıfır noktasında

    Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı. Askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.
    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı ve bu aşamanın, bölgeye gelen Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla müşterek icra edileceği bildirilmişti.

    Etiketler: Habur , Türkiye , ırak , komutan , Son dakika , HABER
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