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    Türkiye Interpol'e bildirmişti! Yakalandı

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 00:44Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 01:22

    Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı Hamza Yalçın İspanya'da yakalandı.

    İsveç'in Expressen gazetesi, İsveç'te yaşayan 59 yaşındaki Yalçın'ın, İspanya'nın Barselona kentinde tutuklandığını duyurdu.

    TÜRKİYE INTERPOLE BİLDİRDİ

    İsveç Dışişleri Bakanlığı basın departmanından Gunnar Vrang haberi doğrularken konuyla ilgili İspanya'dan bilgi istediklerini dile getirdi.

    İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçın, 30 yıldır İsveç'te ikamet ediyordu.

    Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

    Türkiye Interpole bildirmişti Yakalandı

    TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

    Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılan Yalçın hakkında, yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyor.

    Etiketler: Interpol , Hamza Yalçın , İsveç
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