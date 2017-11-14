Türkiye internet özgürlüğünde geriledi

Raporda “Türkiye’de ‘AK Troller’ olarak adlandırılan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından desteklendiği iddia edilen 6 bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem yarattı ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı” denildi. Raporda, Türkiye’de yetkililerin siyasi yoğunluklu olaylarda WhatsApp sohbet uygulamasına ulaşımı engellediği eleştirisi de yer aldı. Türkiye örneğinin yanında Afrika ülkesi Zimbabve’de hükümet karşıtı protestolar sırasında WhatsApp’ın birkaç saat boyunca bloke edildiği de ifade edildi.