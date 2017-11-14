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    Türkiye internet özgürlüğünde geriledi

    DIŞ HABERLER
    14.11.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yayımladığı ‘İnternette özgürlük: 2017’ raporunda Türkiye’nin, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldığını bildirdi. Araştırma kapsamında 65 ülkede internet üzerindeki yasakların ve sınırlamaların incelendiği belirtilen raporda “32 ülkede internet özgürlüğü geçen yıla göre kötüye gitti. Ukrayna, Mısır ve Türkiye en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler oldu” denildi.

    Raporda “Türkiye’de ‘AK Troller’ olarak adlandırılan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından desteklendiği iddia edilen 6 bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem yarattı ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı” denildi. Raporda, Türkiye’de yetkililerin siyasi yoğunluklu olaylarda WhatsApp sohbet uygulamasına ulaşımı engellediği eleştirisi de yer aldı. Türkiye örneğinin yanında Afrika ülkesi Zimbabve’de hükümet karşıtı protestolar sırasında WhatsApp’ın birkaç saat boyunca bloke edildiği de ifade edildi.

    Etiketler: internet özgürlüğü , Freedom House , gazetehaberleri
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