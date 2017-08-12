Türkiye imajı için Tanıtım Grubu çalışacak

Grubun çalışma düzeninde belirleyici aktör Ekonomi Bakanlığı olacak.

Grup, Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen ihracat politikaları ve stratejiler çerçevesinde, Türk malı algısı ile ülke imajının güçlendirilmesi için çalışacak.

KİMLER YER ALACAK

Grubun danışma kurulunda Ekonomi Bakanlığı bürokratları ile TİM Sektörler Konseyi üyeleri görev yapacak. Buna göre sektörler konseyi başkan ve üyeleriyle, İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü danışma kurulunu oluşturacak. Danışma kurulundan iki üye, başkan yardımcısı olarak seçilecek. Grubun yönetim Kurulunun oluşumunda da Ekonomi Bakanlığı aktif rol oynayacak. Grubun yönetim kurulu da TİM başkanı, danışma Kurulu üyeleri arasından bakanlıkça belirlenen üç üye, TİM’in teklifi ve bakanlık onayı ile belirlenen uzman üç üye ve bakanlıkça belirlenen bir bakanlık temsilcisinden oluşacak.

Grubun gelirleri, ihracat işlemleri bedeli üzerinden bakanlıkça belirlenen katkı paylarından oluşacak. Bu paylar belirlenirken, ihracat bedelinin onbinde üçü tavan olarak esas alınacak, bu rakamın üstüne çıkılmayacak. Her yıl bütçenin en fazla yüzde 20’si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecek. Grup tarafından yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetler de, bakanlığın yurtdışı temsilciliği aracılığıyla izlenecek. Ayrıca özel ve zorunlu durumlar çıktığında, bakanlık gerekli önlemleri almakla yetkili olacak.

TANITIM ÇOK ÖNEMLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, yaptığı açıklamada, küresel rekabetin artık yalnızca şirketler arasında olmadığını söyledi. Ülkesinin imajını ve rüzgarını arkasına alamayan şirketlerin ve ekonomilerin başarılı olmadığını söyleyen Zeybekci, “Bu noktada kurduğumuz Türkiye Tanıtım Grubu, ihracatımızın ve üretimimizin tüm unsurlarını bir araya getiren ve ortak akıl çerçevesinde faaliyetlerin planlanacağı etkin bir unsur olacaktır” şeklinde konuştu.