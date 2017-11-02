"Türkiye ile sonlandırma yok, dondurma var"

BERLİN'DE Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında koalisyon ön görüşmelerinde ikinci haftaya girildi. Koalisyon görüşmelerinde yeni hükümetin izleyeceği Türkiye politikası önemli tartışma konusu. Taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Başta Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) olmak üzere Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokratlar Türkiye'yle AB'ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını istiyorlar. Yeşiller ise müzakerelerin sonlandırılmasına karşı.

KAPALI KAPILAR

Berlin'de kapalı kapılar ardında yapılan ön görüşmelerden sızan bilgilere göre taraflar bu konuda bir uzlaşı sağladı. Türkiye'yle AB'ye üyelik ilişkilerinin böyle devam etmeyeceği konusunda dört parti de hemfikir. Yeni fasılların açılması ya da kapanması veya müzakerelerin sona erdirilmesi için AB'de oy birliği gerekiyor. Fiilen durmuş olan müzakereleri sonlandırma girişiminde taktik olarak ilk adım AB yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakılacak. Müzakerelerin sona erdirilmesi yerine dondurulması ve Türkiye'yle diyaloğun devam etmesi konusunda taraflar görüş birliği içinde.

HÜKÜMET KURULUR MU?

Çevre, iklim, enerji ve göç konusunda birbirinden çok farklı görüşlere sahip dört parti arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde şimdiye kadar çok fazla ilerleme kaydedilemedi. En tartışmalı göç, çevre ve iklim konuları parti liderlerine bırakıldı. Yeşiller'de iki eş başkan olduğu için 5 lider biraraya gelerek, tartışmalı konularda uzlaşma arayacak. Dört parti, hükümeti kurabilecek mi? Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner, hükümetin kurulma şansını yüzde 50'ye 50 olarak ifade etti. 15 Kasım tarihine kadar sondaj görüşmelerinin sonuçlanması ve bir uzlaşma protokolünün hazır olması gerekiyor.

Siyasi partiler bu uzlaşma protokolü üzerinde resmi koalisyon görüşmelerine başlayıp başlamayacaklarını parti kurultayına ya da yönetim kurullarının onayına sunmak zorundalar. Yeşiller 25 Kasım'da Berlin'deki kurultayda koalisyon görüşmelerine resmen başlayıp başlamayacağını delegelerin onayına sunacak. 17 Kasım'da Hıristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Grup Toplantısı var. Merkel, uzlaşma protokülü üzerinde öngörüşmelerden çıkan sonuçları gruba detaylı anlatacak. 18 Kasım'da CDU ve CSU yönetim kurulları toplanacak. Bu toplantıda öngörüşmeden resmen koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağı tartışılacak. Eğer dört parti resmi olarak koalisyon görüşmelerine evet derse, kasım ayının son haftasında ilk resmi pazarlıklar başlayacak. Pazarlıkların en az Aralık ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.