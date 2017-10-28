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    Türkiye ile saat farkı 2’ye çıkıyor

    Ali VARLI / BERLİN
    28.10.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Avrupa’da yaz saati uygulaması cumartesiyi pazara bağlayan gece son bulacak. 28 Ekim’i 29’una bağlayan gece 03.00’te saatler bir saat geri alınacak.

    Böylece mart ayında başlayan yaz saati uygulaması sona erip, kış saatine geçilecek. Ancak Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Türkiye bu yıl da yaz saatinde kalacak. Bu nedenle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye İngiltere ile 3’e çıkacak. Türkiye İngiltere’den 3, diğer Avrupa ülkelerinden 2 saat önde olacak.

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    Bu arada Türkiye cuma gecesi bir sürpriz yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de gelecek yıl kış saati uygulamasına geçilmesine karar verildi. Bu karara göre 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren Türkiye’de saatler bir saat geri alınacak.
    Ancak Türkiye’de 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edecek. Bu nedenle Avrupa, cumartesini pazara bağlayan gece kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek.

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