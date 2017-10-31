Türkiye ile kriz İspanya ve Yunanistan'ı sevindirdi

Türkiye'ye özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan dönemin ardından talebin azalmasından en kârlı çıkan ülkeler İspanya ve Yunanistan oldu.

Almanların en çok seyahat ettiği ülkeler sıralamasında İspanya açık arayla birinci sırada yer alırken, Yunanistan rezervasyonlarda yüzde 30'luk rekor artışla ikinci sıraya yükseldi.

Türk turizmi ise kayıpları Rus turist sayısındaki artışla dengelemeye çalışıyor.

Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarının sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 26,41'lik artışla 21 milyon 983 bin 873 olarak kaydedildi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde Haziran ayında 3 milyon 486 bin 940, Temmuz ayında 5 milyon 75 bin 961 ve Ağustos ayında 4 milyon 658 bin 463 yabancı Türkiye'ye giriş yaptı.

2017 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 333 bin 476 kişiyle birinci, Almanya ise 2 milyon 500 bin 197 kişiyle ikinci sırada yer aldı.