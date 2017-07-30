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Türkiye ile Almanya stres testinden geçer

Hürriyet Haber
30 Temmuz 2017 - 22:25Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 22:25

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin açık, liberal ve girişimci dostu bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Fetullahçı Terör Örgütü ağının parçası olan Türk şirketleri, yurtdışında iş bağlantıları kurdu. Türk İçişleri Bakanlığı bu şirketler hakkında İnterpol üzerinden bilgi almak istedi, ancak onların yabancı partnerlerinden değil. Başvurunun ekinde bulunan listede 9 bin 800 firma vardı. Sadece Almanya’dan değil 50’den fazla ülkeden. Bu şirketlerden herhangi biri hakkında bir süreç yok. Bu listeyi daha fazla yanlış anlamaları önlemek için yine de geri çektik” dedi.

Şimşek, Alman “Der Spiegel” dergisine verdiği röportajda, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ve yatırımcıların soruları olmasını anlayabildiğini belirtti. Kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Şimşek, “İş dünyasına güvence verebilirim. Türkiye, eskiden olduğu gibi açık, liberal ve girişimci dostu bir ülkedir” ifadesini kullandı.

CİDDİYE ALIYORUZ

Der Spiegel’in, “Alman hükümeti, Türkiye politikasında yeni bir yön vereceğini açıkladı ve bunlar arasında Türkiye’deki Alman şirketlerine kefil olmayı inceleyeceği yer alıyor. Bu tehditleri ne kadar ciddiye alıyorsunuz?” şeklindeki sorusuna da Şimşek, “Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) liderliğini yapıyor. Almanya’nın söylediğini ciddiye alıyoruz. Ancak Alman hükümetinin davranışı açık bir şekilde yanlış bilgilere dayanıyor. Listenin moral bozukluğuna yol açtığını anlayabiliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ YAKIN DOST

Türkiye ve Almanya’nın 100 yıldan fazla bir zamandan beri yakın iki dost olduğunu vurgulayan Şimşek, “Evet bazı konularda şu an hemfikir değiliz. Evet, biz Türkler terörle mücadelede Almanya’dan daha fazla dayanışma isterdik. Ancak Türk-Alman ilişkileri bu stres testinden başarıyla geçecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin en alt noktada olduğu yönündeki görüşe katılıp katılmadığı yönündeki soruya, “Almanya rasyonel davranmıyor. Bu tartışmadan kimse fayda sağlamıyor. Biz daha çok Türk-Alman ortak girişimcileri nasıl destekleyeceğimizi, birlikte nasıl daha fazla refah oluşturabileceğimizi konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Mehmet Şimşek , Almanya , gazetehaberleri
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