Türkiye ile Almanya, krizi bitiriyor mu?

TÜRKİYE’de 100 günü aşkın bir süredir tutuklu bulunan Alman aktivist Peter Steudner, 25 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Almanya ertesi gün, Steudner daha İstanbul’dan ayrılmadan, eski başbakanlardan Gerhard Schröder’in bu konuda anahtar rol oynadığı haberini kamuoyuna sızdırdı. Arkası geldi. Schröder’in eylül ayı ortalarında gizlice Ankara’ya giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin hemen ardından Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier’in Ankara’ya gittiği haberleri çıktı. Verilmek istenen mesaj şuydu: Peter Steudner sıkı pazarlıklar sonucu kurtarıldı.

DAHA ÖNCESİ DE VARDI

Alman basını da olayı buradan gördü. Steudner’in hemen ardından Türkiye kökenli bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı haberi geldi. Sonra bu Alman vatandaşının, aslında Steudner’den iki gün önce serbest bırakıldığı öğrenildi. Oysa bu olayların daha öncesi vardı. Federal Mahkeme, Almanya’da casuslukla suçlanan 6 DİTİB imamı ve bir Diyanet yöneticisi hakkında Federal Savcılığın tutuklama talebini reddetti. Federal Mahkeme’nin ret kararı, Steudner mahkemeye çıkmadan üç gün önce kamuoyuna sızdırıldı.

Diğer bir olay, Peter Steudner, İstanbul’da mahkemeye çıkmadan iki hafta önce yaşandı. Almanya’da hakkında büyük gürültü koparılan ve MİT ajanı olarak suçlanan Mehmet Fatih S. davası sonuçlandı. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, sanığın topladığı bilgilerin kısmen hayali ve önemsiz olduğu sonucuna vardı ve iki yıl tecilli cezayla sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.



GABRIEL’DEN SÜRPRİZ ZİYARET

“Steudner’in serbest bırakılmasıyla, ikili ilişkilerde bir yumuşama için iyimser olalım mı?” diye sorduğum bir Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Biraz iyimser olabiliriz. Biz elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Bu bilgiden birkaç gün sonra Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, mevkidaşı Çavuşoğlu’na Antalya’da sürpriz bir ziyarette bulundu. İki Dışişleri Bakanı’nın buluştuğu cumartesi günü, Almanya’nın Düsseldorf kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının gösterisi vardı. Gösteride yasak Öcalan posterleri açıldı. Polis anında müdahale etti ve sorumlular hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı. Aynı eyalet polisi Eylül ayı ortasında Köln’de yapılan gösteride bazı Öcalan posterlerine, “Yasak değil” diye izin vermişti.

Bütün bu gelişmeler, iki tarafın, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler ortamına geri dönmeyi sınadığını gösteriyor. Alman hükümet kanadından gelen açıklamalara bakılırsa, Berlin de gelişmelerden rahatlamış görünüyor. Bunlar biraz iyimser olmak için yeterli nedenler. Ama bu geçiş sürecinin başarıyla atlatılması lazım. Bunun için iki tarafın da çok hassas davranması gerekir.