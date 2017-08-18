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    Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim düelloya döndü... Almanya'dan 100 milyar euroluk şantaj

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 07:55Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:19

    Türkiye’nin firari Adil Öksüz için nota vermesinden birkaç saat sonra Merkel’den Gümrük Birliği tehdidi geldi. 100 milyar euroluk açıklama, siyasi şantaj olarak yorumlandı

    Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı düelloya dönüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden Adil Öksüz'ün iadesi için verdiği notadan saatler sonra Almanya'dan da Gümrük Birliği çıkışı geldi. Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında kısa vadede 100 milyar euroluk yeni ticaret hacmi yaratması beklenen Gümrük Birliği güncellemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.
    Türkiye'yle Gümrük Birliği sözleşmesini genişletmeyeceklerini ifade eden Merkel, mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için de ek çaba göstermeyeceklerini söyledi.
    EKONOMİYE SİYASET ŞANTAJI
    Siyaset ve iş dünyası Merkel'in düello vari açıklamalarını şantaj olarak yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ekonomiyi siyasi şantaj unsuru gibi kullanmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" açıklaması yaparken, işadamlarından da benzer tepkiler geldi.

     

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    Etiketler: son dakika , almanya , türkiye , merkel , erdoğan , adil öksüz , ab , gümrük birliği , haber , haberler
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