Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim düelloya döndü... Almanya'dan 100 milyar euroluk şantaj

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı düelloya dönüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden Adil Öksüz'ün iadesi için verdiği notadan saatler sonra Almanya'dan da Gümrük Birliği çıkışı geldi. Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında kısa vadede 100 milyar euroluk yeni ticaret hacmi yaratması beklenen Gümrük Birliği güncellemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Türkiye'yle Gümrük Birliği sözleşmesini genişletmeyeceklerini ifade eden Merkel, mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için de ek çaba göstermeyeceklerini söyledi.

EKONOMİYE SİYASET ŞANTAJI

Siyaset ve iş dünyası Merkel'in düello vari açıklamalarını şantaj olarak yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ekonomiyi siyasi şantaj unsuru gibi kullanmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" açıklaması yaparken, işadamlarından da benzer tepkiler geldi.

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