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    'Türkiye' ifadesi kalkıyor... Barolar Birliği'nden ilk açıklama

    ANKARA (AA)
    06.02.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği'nin her söylemi, her uyarısı, her duruşu, her zaman milli olmuştur" dedi.

    FEYZİOĞLU, TBB'deki basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısı sonrasında yaptığı, TBB'nin milli duruşunu sorgulayan açıklamalarını hayretle dinlediklerini belirtti. "Bu açıklamaları parti genel başkanı olarak mı, Cumhurbaşkanı olarak mı yaptığını bilmiyoruz" diyen Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği, büyük Türk milletinin kalbinde en özel yerini çoktan almıştır. Türkiye Barolar Birliği'nin her söylemi, her uyarısı, her duruşu, her zaman milli olmuştur" diye konuştu. Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinden yana olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aynı hassasiyetle, Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk milletinden yana taraf olan kurumları; kendi gibi konuşmadığı, kendi kelimelerini kullanmadığını ve hatta etrafında kendisini uyaracak bir kişi kalmamışken en milli hislerle uyardığı için suçlamaktan vazgeçmesini bekliyoruz, diliyoruz."

    'TÜRKİYE KELİMESİ TÜRK MİLLETİNİN KALBİNE KAZINMIŞTIR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirdiğini savunan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği'nin milli duruşu Türk milletince bilinmektedir. Türkiye Baroları Birliği'nin ismindeki 'Türkiye' kelimesi Türk milletinin kalbine kazınmıştır. Kimse silemez onu" ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Ondan sonra da gelip oraya çöreklenme diye bir şey olmaz." şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Feyzioğlu, şunları söyledi:

    "Yanlış bilgilendirme. Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Türkiyenin en demokratik şekilde seçilen yapılarıdır. Tamamen yanlış bilgilendirme. Biz başka yapılara hiç benzemeyiz. Siyasi partilere hiç benzemeyiz. O, siyasi partilerde var, bizde yok."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından kuliste gazetecilerin soruları üzerine, "Onun (Türk Tabipleri Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: Türkiye Barolar Birliği , TBB , Metin Feyzioğlu , son dakika
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