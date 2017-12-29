Türkiye için son 12 yılın en iyi dönemi geliyor

Nedir bizdeki yılbaşı saplantısı? 1 Ocak itibariyle yıldızlar farklı şekillere girip tüm hayatımızı değiştirecek mi?

- Tabii ki öyle bir şey yok. Yılbaşı dediğin sadece tüm kültürleri birleştiren, kutlamaya vesile olan bir gün o kadar. Düşünsenize dünyanın her yerinde insanlar 10’a kadar sayıyor, birbirlerini öpüp, mutlu oluyor. Astrolojik olarak yeni yıl 1 Ocak’ta başlamaz. Mesela Çin Takvimi, 15 Şubat’ta Yeni Ay’la başlar, aynı şekilde Pers Takvimi de, Tibet Takvimi de , Keltik Takvimi de... Astrolojide Ay’ın hareketleri baz alınır. Yeni yıl, mutlu olmak için bir bahane, daha fazlası değil. Ama ‘yeni yıl kararı’ alacaksanız bu zaman doğru zaman değil. Araştırmalara göre 1 Ocak’ta alınan kararlarının sadece yüzde 10’u başarılı oluyor.

Neden böyle?

- Düşünsenize, 31 Aralık’ta “bu sene yoga yapacağım” diyorsunuz. Akşam geç yatmış, içmiş, partilemişsiniz. Kim gider yogaya? Daha ilk günden başarısız olduğunuzu düşünüp vazgeçersiniz. Bu yüzden tavsiyem, 31 Aralık’ta hayatınızda neyi değiştirmek istediğinize karar verip, yeni ayda bu konuyla ilgili harekete geçmeniz. Bu yıl ilk Yeni Ay Ocak 16 ya da 17’sinde olacak. O gün de Ay Oğlak burcunda... Bu demektir ki istekleriniz için sebat etmeli ve vazgeçmemelisiniz. Kolay olmayacak, belki daha uzun zaman alacak ama sonunda başaracaksınız. Eğer isteklerinizin daha hızlı olmasını istiyorsanız Çin Yeni Yılı’nı yani 15 Şubat’ı bekleyin. Bugünde aynı zamanda tutulma var, bu işlerin hızlanmasında turbo etkisi yaratır. Zaten hayatınızı olumlu yönde değiştirmek için iki ay beklemişseniz, gerçekten kararlı olduğunuzu gösterir ki, bu da oldukça iyiye işaret.

185 yılda bir yaşanacak gelişmeler bizi bekliyor

Geçen sene Türkiye için kolay geçmedi... Bu sene bizi neler bekliyor?

-Türkiye Akrep burcu, Jüpiter de Akrep’e ilerliyor. Bu durum en son 1994’te sonra 2006’da olmuştu: Yani son 12 yıla kıyasla, en iyi senenizi geçireceksiniz. Ülke için en önemli, en iyi tarihlere gelince... 8 Ocak’ta finansal anlamda çok iyi bir gelişme yaşanacak. Aynı zamanda diplomasi alanında da sizleri iyi haberler bekleyebilir. 10 Mayıs ve 8 Eylül’de de olumlu enerjiler var. Eylül-ekim arası çok olumlu gelişmeler de yine sizi bekliyor. Bunlar hep Jüpiter’in etkileri... Kasım ayında Satürn ilişki evine giriyor. Böylelikle üç senelik bir süreç sizi bekliyor. 1989, ‘90 ve ‘91 yıllarında neler yaşadınız düşünün... Bu tip bir değişim sizi bekliyor.

Nasıl bir değişim?

Mesela o dönemde Berlin Duvarı yıkılmıştı, onun etkileri ülkenize nasıl yansıdıysa benzer bir durum olabilir. Türkiye’nin siyasi ilişkilerinde yine bu tip bir değişim süreci yaşanacak. Eskiden yakın olduğu bazı ülkelerle yolu ayırıp farklı ülkelerle işbirliğine gidebilir. Geçen senelerde sağlık evinde sorun görünüyordu. Bürokratik açıdan bazı sorunlar yaşanmış, ya da ülke içinde işleyişte sağlıksız olan bazı durumlar baş göstermiş olabilir o ara. Kasım itibariyle bu durum düzelecek. Neptün kariyer evine giriyor. Bu da 185 yılda bir yaşanan bir gelişme. Başka önemli bir olay Plüton’un birinci evde olması; yeniden diriliş demektir.

Bu ne anlama geliyor?

- Korkacak bir durum yok; Türkiye Akrep burcunda, Plüton birinci evinde. Bu çok iyi bir gelişme: Türkiye çok güçlenecek, adeta küllerinden doğacak. Bazen yeniden yükselmek için bazı zorlukların yaşanması gerekir. Burada da durum böyle...

2018 hiperaktif bir pitbull gibi

2018 patlayıcı bir yıl olma vaad ediyor. Ne sakin ne de huzurlu. Tıpkı yerinde duramayan hiperaktif bir köpek gibi. Bu, Köpek Yılı’nda olacaklara bakmanın optimistik ve sevimli bir şekli. Genelde dört olmasına karşın bu yıl beş tutulmamız, üç Merkür retromuz var; aynı zamanda Mars retromuz iki ay sürüyor (26 Haziran–27 Ağustos) ve Venüs retromuz var (6 Ekim–16 Kasım). İşleri daha da karmaşıklaştırmak için, son Merkür retromuz tam da Venüs’ün retro hareketinin bittiği günde başlıyor. Bu, iki ayı aşkın kafa karışıklığı ve düzensizlik anlamına gelir. Ayrıca, bu yılın ikinci tutulması tam olarak Çin Yeni Yılı’na (15 Şubat) denk geliyor. Bir tutulma ne zaman bir doğum gününde veya bir yılın başlangıcında olursa, bu o yılı çok daha dengesiz kılar. Eğer 2018 Köpek Yılı’ysa, o zaman uysal bir kanişten değil, bir pitbull’dan bahsediyoruz.