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Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

REUTERS
02.10.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ilk yarısında kredilerdeki artış ve mali önlemlerle beklentilerinin üzerinde büyüyen Türkiye ekonomisi için yıllık büyüme tahminini yükseltti.

Fitch, küresel ekonomi hakkında yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini Haziran ayında açıkladığı yüzde 4.7 düzeyinden yüzde 5.5'e yükseltirken, üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Etiketler: Fitch , Büyüme oranı , küresel ekonomi
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