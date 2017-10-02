Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Fitch, küresel ekonomi hakkında yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini Haziran ayında açıkladığı yüzde 4.7 düzeyinden yüzde 5.5'e yükseltirken, üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşacağının tahmin edildiğini belirtti.
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