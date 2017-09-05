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    Türkiye Google'da bayramda en çok neleri aradı?

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 14:56

    Henüz geride bıraktığımız Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı süresince Türkiye'de Google'a girenler en çok neleri aradı?

    İşte 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Google'da Türkiye'den yapılan en yoğun aramalar:

    1. Kurban Bayramı mesajları

    2. 30 Ağustos Zafer Bayramı

    3. Bayram namazı saatleri

    4. Arakan

    5. KYK yurt sonuçları

    6. Vatan Şaşmaz

    7. Arefe günü

    8. TEOG 2 nakil sonuçları

    9. Buca’da patlama

    10. Ercüment Balakoğlu

    11. Kuzey Kore, hidrojen bombası

    12. Rüzgar Erkoçlar

    13. Elçin Sangu

    14. Lady Diana

    15. Türk Bayrağı

    16. Filiz Aker

    17. Cenk Tosun

    18. Sevilay Öztürk

    19. Atatürk

    20. josef de souza

    21. Selena Gomez

    22. Kör Niko

    23. Kenan İmirzalıoğlu

    24. Dünya Barış Günü

    25. Yaşar Alptekin

    26. Doğan Yurdakul

    27. Taylor Swift

    28. Öykü Karayel

    29. Bayram tatili ne zaman bitiyor

    30. İzmir Marşı

    Etiketler: google , arama motoru , internet , kurban bayramı , 30 ağustos zafer bayramı
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