Türkiye Google'da bayramda en çok neleri aradı?

Henüz geride bıraktığımız Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı süresince Türkiye'de Google'a girenler en çok neleri aradı?

İşte 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Google'da Türkiye'den yapılan en yoğun aramalar:



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