Türkiye genelinde aranan şahıslara operasyon: Bin 51 kişi yakalandı

2 bin 419 ekip, 6 bin 649 personelin görev aldığı operasyonlarda, toplam 2 bin 741 ikamette arama yapıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında, hırsızlık suçundan 282, cinayet suçundan 11, yağma suçundan 22, yaralama suçundan 120, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 23, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2, silahla tehdit suçundan 14, dolandırıcılık suçundan 39, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 39, FETÖ’ye üye olmak suçundan 3 kişi ve diğer suçlarla birlikte aranan toplam bin 51 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında; 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 18, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 69, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 165, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan toplam 474 şahıs bulunuyor. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 10 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 6 bin 69 adet captagon ve 616 gr esrar ele geçirildi.