Türkiye genelinde 'Onlar artık aranmıyor-5' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 425 personelin katılımıyla "Onlar artık aranmıyor-5" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personel görev aldı, 4 bin 20 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonda bin 471 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 19'unun cinayet, 238'nin hırsızlık, 56'sının yağmalama, 46'sının dolandırıcılık, 41'inin uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ünün de ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunuyor.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 471 kişi arasında 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262 kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 kişi ile yakalama emri olan 336 kişi yer alıyor.

Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, 10 gram eroin ele geçirildi.