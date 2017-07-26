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    Türkiye genelinde 'Onlar artık aranmıyor-5' operasyonu

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 22:07Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 22:51

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 425 personelin katılımıyla "Onlar artık aranmıyor-5" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personel görev aldı, 4 bin 20 ikamette arama gerçekleştirildi.

    Operasyonda bin 471 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 19'unun cinayet, 238'nin hırsızlık, 56'sının yağmalama, 46'sının dolandırıcılık, 41'inin uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ünün de ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunuyor.

    İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 471 kişi arasında 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262 kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 kişi ile yakalama emri olan 336 kişi yer alıyor.

    Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, 10 gram eroin ele geçirildi.

    Etiketler: Onlar artık aranmıyor-5 , FETÖ , Emniyet
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