Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Avrupa turnesinden önce İstanbul'da!

Deutsches Sinfonie Orchester Berlin’in başkemancılarından Hande Küden’in solist olarak yer alması ve Özkan Manav tarafından Ali Ekber Çiçek’in icrasından esinlenilerek ustalıkla orkestraya uyarlananan “Haydar Haydar” türküsünün seyirciyle buluşması, bu konserin en ilgi çekecek yönlerinden sadece birkaçı.

Kültür-sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması hedefiyle pek çok çalışmaya imza atan Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağladığı ve 9 yıldır ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), her yıl ülkenin tüm konservatuvarlarından seçilen 100 genç müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor.

2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan orkestra, her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında Türkiye ve yurtdışında bir dizi konser veriyor. Orkestra, çağımızın en büyük piyanistlerinden Murray Perahia ile İstanbul’da verdiği ilk konserin ardından Salvatore Accardo, Shlomo Mintz, Kristof Barati, Alice Sara-Ott ve Natalia Gutman gibi büyük isimlerle de Avrupa’nın önemli konser salonlarında sahneye çıktı.