Türkiye geleceğe hazırlamada 24'üncü

‘Eğitim İçin Gelecek Endeksi’nde Türkiye 35 ülke arasında 24’üncü olurken, Yeni Zelanda ilk, İran ise son sırada yer aldı. Ekonomist; öğrencileri geleceğe en iyi hazırlayan ülkeleri ‘eğitim politika koşulları’, ‘öğretim’ ve ‘soyoekonomik ortam’ gibi üç ana kritere göre değerlendirdi. Eylem planları, okullarda kariyer destek hizmetleri, öğretmen maaşları, kültürel çeşitliliğe saygı, eğitimci kalitesi, eğitime ayrılan kamu harcamaları ve mevcut müfredatta gelecek becerilerine ayrılan bölümler gibi 16 başlıktaki güncel durum incelenerek, ülkeler 100 puan üzerinden sıralandı.









TÜRKİYE ‘ORTA’ DÜZEYDE

Hazırlanan endeskte ülkeler, ‘en iyi’, ‘iyi’, ‘orta’ ve ‘gelişmeye ihtiyaç duyan’ olarak dört seviyeye dağıldı. Türkiye 100 üzerinden 51 puanla 24’üncü sırada kendine yer bularak, ‘orta seviye’deki ülkeler arasına yerleşti, İsrail, Rusya, Çin, Vietnam ve Endonezya gibi ülkeleri geride bıraktı. Yeni Zelanda’nın 88.9 puanla ilk sırada yer aldığı endekste, 86.7 puanla Kanada ikinci ve Finlandiya ise üçüncü oldu. İsviçre 4, Singapur 5, İngiltere 6 ve Japonya ise 7’nci sırada yer buldu. Listede sürpriz ülke ise orta seviye grubunda, 18’inci sırada yer alan Avrupa Birliği’nin (AB) gelişmiş ekonomilerinden İtalya oldu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu ‘BRICS’ ülkeleri ise endekste ilk 20’ye giremedi. Brezilya 22, Güney Afrika 23, Rusya 27, Hindistan 29 ve Çin 31’inci sırada kendine yer buldu. İran ise 35’incilikle sonuncu oldu.